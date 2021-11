Este martes se conoció un caso que causó conmoción. La joven Florencia Ledesma (23) murió luego de ser atacada ferozmente por una jauría cuando había salido a correr en la localidad de Albordón, San Juan. Su tía Rosa Ledesma narró cómo fueron los últimos minutos con vida de la chica que murió a causa de las heridas en sus brazos, torso y piernas.

“Lo único que pedía mi Florita (sic) era agua. Le puse agua en la boca, pero al rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba".aseguró entre lágrimas la tía de Florencia a los diferentes medios de comunicación al rememorar los últimos momentos de la joven. Y agregó: "Ya no se movía, creo que allí ya se había ido”.

La tía de la víctima expresó que se quedó junto a la joven hasta que llegó la ambulancia para asistirla. En ese instante la mujer debió tomarse un momento por la angustia. Una vez que Rosa pudo recomponerse, logró dar más detalles de cómo fue que la familia se enteró del feroz ataque que sufrió la joven de 23 años.

“Sonó el teléfono y se sentía como los perros tiraban y a lo lejos la voz de ella pidiendo ayuda. La llamada se cortó a los pocos segundos cortaron y al rato volvió a sonar pero ahora solamente se escuchaban los perros”, detalló.

Luego de esa llamada en donde la joven intentó pedir ayuda, los familiares salieron a buscarla desesperadamente e intentaban volver a comunicarse con ella pero no obtenían respuesta alguna: "Tuvimos que sacar las linternas porque ya se hacía la noche”, especificó la mujer, ya que el ataque sucedió luego de las 19hs de este lunes.

Por su parte, una prima de Florencia señaló que el hermano de la joven, Enzo, fue quién tomó la determinación de usar su moto para buscarlo en medio de la oscuridad. Además, reveló que fue él quien logró hallarla pero la muchacha "ya ni podía hablar".

“Él (Enzo Ledesma) la fue a buscar en moto y habló con ella para preguntarle si veía la luz de la moto y le dijo que sí, estaba cerca. Los perros lo atacaron a él también”, especificó la mujer al medio Tele Sol Diario.

Tras el trágico suceso, personal de la Comisaría 18, de Bomberos, de Policía Ecológica y de la División Criminalística trabajan la zona del ataque para completar la investigación. Asimismo, se busca a los 7 animales que atacaron a la joven y que aparentemente no tienen dueño.

Los trabajos se centran en la zona en el departamento de Albardón, 15 kilómetros al norte de la capital de San Juan, en Villa Ampakama. Durante las últimas horas, pudieron establecer que Florencia se desvió de la calle por donde siempre corría.

Atravesó varias fincas hasta que se topó con la jauría de perros que la atacaron. Según se informó en el Ministerio Público Fiscal y el informe de la morgue, “la chica murió debido a las heridas que presentaba en los brazos, el torso y las piernas”.