“Estamos complicaditos porque a la bala no se la pueden sacar, debido a que está a la altura del corazón. Le ingresó por el hombro”, contó Silvia Vivas, madre del nene de 12 años baleado en el tiroteo entre narcos ocurrido en el partido bonaerense de Florencio Varela, al referirse al estado de salud de su hijo. En esa balacera, además murieron una joven de 18 años, quien no tenía vínculo con la disputa, y dos hombres de 30 y 32 años, respectivamente.

El tiroteo se produjo poco antes de las 20 del miércoles último en la esquina de Laguna de Iberá y Ciudadela, del barrio San Rudecindo.

“Esto ya hace entre cuatro y cinco años que pasa. Ahí era de costumbre. Había pasado anteriormente. Yo, cuando escucho una balacera, corro a tapar con una chapa que tengo para esto a mis hijos. Pero en este caso fue tarde: uno de mis hijos ya estaba herido”, sostuvo Vivas en diálogo con Crónica HD.

La mujer, para graficar que este tipo de hechos es recurrente, manifestó: "Cuando esuchan un tiro, mis hijos ya saben que tienen que tirarse al suelo; tienen que ponerse una madera encima y la chapa que yo les llevo".

Luego, con voz temblorosa, se detuvo en el momento en el que fue baleado su hijo. "Cuando escucho el tiroteo, digo: 'Al suelo'. El (por el nene herido), como que se iba a levantar para ir con sus hermanos, y siente como que alguien lo empuja hacia atrás. Me dice: ‘Mami, me dieron’. Le pregunto: ‘¿Qué te dieron, hijo?’. ‘Me parece que un tiro’, me dice. Y se agarra el hombro", relató Vivas.

Y, entre sollozos, completó: "Cuando le bajo el buzo, veo un agujero grande en el brazo de mi hijo y me desesperé".

"Acá falló la Policía que arreglaba siempre (con los narcos)", denunció después Vivas. Y argumentó: "El comisario, que estaba en la cuarta de Bosques, llegaba hasta el puente a buscar la plata (espuria)".

La mujer, por último, expresó: "Estaba todo liberado para que ellos (los delincuentes) pudieran vender. En vez de cuidarnos a nosotros, (los policías) los cuidaban a ellos".