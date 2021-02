Úrsula Bahillo (18) había denunciado tres días antes de ser asesinada que su ex novio, el policía Matías Martínez (25), la había amenazado de muerte cuando caminaba por la localidad bonaerense de Rojas y necesitaba un botón antipánico.

"Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada", fue la amenaza que el acusado le realizó a la joven, según ella misma denunció el último 5 de febrero ante la policía local.

De acuerdo con esa denuncia, el hecho ocurrió cuando Úrsula iba a bordo de su moto y Martínez la interceptó en el cruce de las calles 20 de Diciembre y Fernández Bicocca, al volante de auto Peugeot del policía.

Según la denuncia, el sujeto la increpó preguntándole por qué lo había denunciado, aunque ella por “miedo” se retiró del lugar sin decirle nada “antes de que le haga algo”.

Úrsula también dejó asentado que le tenía miedo a Martínez porque la molesta por "mensajes” hostigándola “todo el tiempo” y la llamaba “desde distintos números de teléfono y por las redes sociales como Instagram” bajo distintos nombres que iba adoptando a medida que ella lo bloqueaba.

La joven aseguró en esa oportunidad que el asedio se producía “a cualquier hora del día y de la noche”, por lo que pidió que le dieran un botón antipánico y se le brindara protección a ella y a su familia.

.

Esta denuncia por amenazas se suma a los estremecedores audios en los que Úrsula le relataba a amigas la violencia que el acusado ejercía sobre ella. "Me dijo que me iba a matar", "no aguanto más", "tengo mucho miedo", "me arrancó todos los pelos" y "me re cagó a palos", son algunas de las frases que se la escucha decir quebrada en llanto a la víctima en un mensaje de audio enviado a una amiga el 16 de noviembre del año pasado.

De acuerdo a oficios policiales, la Justicia de Paz de Rojas ordenó recién el mismo día del crimen y vía correo electrónico al municipio que le otorgara el botón antipánico a Úrsula pero nadie abrió el e-mail durante esa jornada y el dispositivo no le fue entregado a tiempo.

Matías Martínez, el ex policía acusado del femicidio de Úrsula Bahillo.

Úrsula fue hallada el lunes cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas en la espalda, cuello y tórax entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez, quien se habría auto provocado lesiones.

A través de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que la joven había dejado su moto en la puerta de un quiosco al que ingresó y que salió caminando, tras lo cual no puede determinarse el rumbo que tomó y en qué circunstancias fue abordada por el policía, quien esa noche se desplazaba en su auto, el cual fue hallado en la escena del crimen.

.

Además de la denuncias en su contra por parte de Úrsula, el oficial tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: "Si me trasladan tiro una bomba".