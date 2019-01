Valeria. Fue ultimada por su ex pareja, luego de concluir la relación.



Un centenar de policías, con apoyo de Gendarmería, continuaba con la búsqueda de Mariano Cordi, acusado de matar de un disparo en la cabeza a Valeria Coppa afuera de la Catedral de Bariloche el martes último, y la fiscal del caso advirtió que se trata de una persona "extremadamente peligrosa".



Durante esta madrugada, agentes de la Policía de Río Negro realizaron allanamientos en casas de conocidos y familiares de Cordi, en la localidad de Dina Huapi, que linda con Bariloche, aunque sin resultados.



En el procedimiento, que se lleva a cabo con drones, perros entrenados y camionetas todo terreno, colabora además personal de Gendarmería Nacional, delegado en las afueras de la ciudad.



LEÉ TAMBIÉN: Femicida de Bariloche confesó el crimen a sus amigos



La fiscal a cargo de la causa, Betiana Cendón, dijo que Cordi es una persona "extremadamente peligrosa" y si bien solicitó la colaboración de los vecinos de los barrios en los que se sospecha podría ocultarse, también los alertó acerca de la importancia de actuar con prudencia.



Fuentes provinciales le informaron que Cordi utilizó un arma calibre 22 para atacar a su ex pareja y que existe la probabilidad de que se encuentre huyendo con algún otro tipo de arma, como rifles, pistolas y cuchillos.



La policía rionegrina encontró en el domicilio del acusado de femicidio trampas cazabobos y armamento casero por lo que, ante el temor de que hubiera artefactos de seguridad en los alrededores capaces de detonar, convocó a la División de Explosivos de la fuerza para que inspeccionara el sector.



"No solamente es complejo el lugar donde buscamos, sino porque además estamos hablando de una persona compleja por la racionalidad de la conducta que desarrolla. Esto es: decidió matar a su pareja en una plaza, en el centro de la ciudad, a la tarde, a plena luz del día", manifestó la fiscal Cendón en declaraciones a FM 93.7.



LEÉ TAMBIÉN: Asesino y traicionero: detalles del femicidio que conmueve a Bariloche



Los investigadores suponen que Cordi, quien tiene 1,90 metros de estatura y viste ropas oscuras, se estaría moviendo por la periferia de Bariloche, a unos 7 kilómetros del Centro Cívico.



Desde este miércoles, la policía de Río Negro mantiene bajo vigilancia todas las salidas de la localidad así como los aeropuertos y terminales de colectivos.



El femicidio de Coppa (40), madre de dos hijos de 9 y 16 años y agente del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (Caina) de Bariloche, fue cometido la tarde del pasado martes en pleno centro cívico de esa ciudad, donde el acusado quedó filmado por las cámaras de seguridad.



Según la pesquisa, la mujer recibió un balazo en la cabeza cuando se hallaba en los jardines que rodean la catedral de la ciudad, ubicada sobre la calle Vicealmirante O' Connor, una zona visitada por decenas de turistas y vecinos que aprovechan el espacio para descansar.



Precisamente, varias personas encontraron el cuerpo de Coppa tirado sobre el césped junto a una bicicleta, con una herida de bala en la cabeza.



LEÉ TAMBIÉN: Mamá de la mujer asesinada en Bariloche: "¿Por qué me mataron a mi hijita?"



En base a los dichos de los familiares de la víctima, Cordi planeó el femicidio luego de que Coppa decidió poner fin a la relación.



Tras el femicidio, vecinos barilochenses, convocados por diversas organizaciones sociales, marcharon el miércoles a la tarde por las calles Onelli y Brown para manifestarse en contra la violencia de género. A su vez, la Municipalidad de Bariloche dispuso dos días de duelo ante la gravedad del hecho.