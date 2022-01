Gabriel Ernesto Aceval (45), alias "Chachi", es intensamente buscado por la policía al monte donde huyó luego de matar a su ex pareja el pasado domingo en la localidad chaqueña de La Clotilde. Para los investigadores no hay dudas de que su objetivo era matar a las hijas de la víctima para hacerle daño a ella, pero no estaban en el lugar en ese momento.

La búsqueda se complica porque el acusado conoce muy bien la zona, trabajó mucho tiempo en el campo, y creen que podría sobrevivir varios días.

Desde allí realizó varias llamadas a familiares y a la policía. Hasta que le dijo a una de sus hermanas que se estaba quedando sin batería.

Más de 70 policías están afectados a la búsqueda. Del operativo participaban además perros y efectivos de la División Canes de la policía provincial.

"La estaba por matar (a) la(s) 2 ijas, pero no vino y cayó eya. Yo la quería mucho" (sic)", escribió Aceval sobre una foto de la víctima Melina Romero (30) en ropa interior que subió a su estado de WhatsApp del teléfono.

El mensaje en el teléfono del acusado

Por tierra y por aire. Además del patrullaje terrestre y jinetes de a caballo

En ese mensaje reveló que tenía planeado matar a las hijas de la víctima para provocarle dolor. Los testigos lo identificaron como el autor del femicidio y se fugó. Además del patrullaje terrestre y jinetes de a caballo, se utilizan perros rastreadores. Estos son utilizados en regiones boscosas y se complementará la búsqueda con efectivos de la División Rural montados a caballo.



Melina, mamá de dos hijas, fue asesinada de una puñada en el cuello minutos antes de que comenzara un partido de fútbol que iba a jugar en el complejo llamado "La canchita de Escobar", situado en el barrio San Roque. El agresor llegó al lugar, donde comenzó a discutir con su expareja y luego la atacó.



Le hizo un corte profundo en la garganta. La autopsia determinó que una herida cortante que comprendió la cara anterior del cuello, única, que afectó los planos musculares y viscerales de la región, como así también el paquete vascular.

La chicas eran hijas de la víctima con una pareja anterior, mientras que el acusado también había tenido un hijo con otra mujer, aunque murió en un accidente de tránsito cuando.



No había denuncias previas por violencia de género.

El hombre, que mide 1,67 metros, tiene los ojos marrón oscuro, pesa aproximadamente 65 kilogramos, tiene pelo castaño y como seña característica, posee una cicatriz en la espalda de 10 centímetros, según los datos informados para su búsqueda.