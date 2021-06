En el marco de la investigación que avanza en torno al caso de Santiago Cancinos, el adolescente trans de 14 años que estaba desaparecido desde el 16 de mayo de 2017, hasta el jueves pasado que encontraron cerca del río Wierna, en Salta, sus restos óseos y algunas de sus pertenencias, ahora se busca determinar que pasó a lo largo de estos cuatro años, y establecer la causa de su muerte. Por eso es que recobra gran importancia el contacto que Cancinos había mantenido con el influencer trans uruguayo Fede Anto Puñales, antes de desaparecer, a quien le había manifestado su angustia por "no ser aceptado".

Santiago era un ferviente seguidor de Puñales, quien en enero pasado, sorprendió a todos con una "historia" en su cuenta de Instagram en la que había sostenido que se respete la identidad de género de "Santiago", por lo que pidió que"dejaran de buscarlo como Gala", y pidió que "lo busquen como Santiago Cancinos", dando a entender que la no aceptación de su identidad había sido el motivo por el que se había marchado de su casa.

Fede Anto Puñales, cuenta con miles de seguidores en su red social, y es un referente para la comunidad trans ya que mostró y compartió todo el proceso que lo llevó a ser quien es hoy. Por eso en reiteradas oportunidades, antes de su desaparición, Cancinos se había puesto en contacto con él a través de las redes sociales para manifestarle su "angustia" por no ser aceptado con la identidad que el elegía.

"Yo te voy a ayudar a que respeten tu identidad pero volvé. Volvé porque todos te extrañamos, pasan los años y tu ausencia se sigue notando. El, cuando desapareció, unos días antes me dejó un mensaje que estaba cansado de que nadie lo llamaba como él se sentía y que nadie respetaba su identidad, por lo cuál, yo supongo que tomó esta decisión de irse de su casa. Esto de que nadie respetaba su identidad, lo corroboré el día que lo dieron por desaparecido en donde al buscarlo le ponían el nombre que le pusieron sus padres pero no asociaba a él, el se llama Santiago y listo", había afirmado Puñales.

Y agregó: "¿Por qué les cuento esto? primero para que todos busquemos a Santiago Cancinos y no a Gala Cancinos, Gala Cancinos no existe, él se siente Santiago. También les cuento esto para que vean y entiendan cómo un comentario, un no esfuerzo de respetar la identidad del otro puede llevar a esto, a que la persona que tanto queremos, desaparezca, ¿entienden?. Es tan simple como intentar tener empatía, intentar cambiar el ella por el él, si la persona se siente así, respeta la identidad...".

Sus palabras causaron conmoción entre los usuarios de las redes sociales, al punto que llegaron a Javier Cancinos, el papá de Santiago, quien expresó un sentido mensaje dedicado a su hijo, a través de la página de búsqueda de Facebook: “Perdón, perdón por lo que te haya faltado en casa. Quiero que sepas que aquí estoy esperando tu regreso a mi vida, mi Santiago, mi Nicolás o mi Gala. Te acepto en un todo. Dame una señal de que estás bien y calma mi dolor, mi gran amor. Muero todos los días un poquito. Ya son cuatro largos años de ausencia que desgarran mi alma”.

