Conocida la noticia en la cual una joven de la ciudad de Bahía Blanca fue "prendida fuego" por su pareja de 21 años, quien finalmente fue detenido, la madre del sujeto dijo polémicamente que "lo obligaron a hacerlo".

El hecho tuvo lugar el fin de semana pasado en un vivienda ubicada en la calle Morel al 400 de dicha localidad bonaerense, cuando Cintia García fue rociada con alcohol y prendida fuego por Maximiliano Cayumil. La mujer pudo salvar su vida por el oportuno accionar de una vecina y con el correr de las horas, la policía pudo capturar al atacante.

Grave denuncia de Cintia (Gentileza Misiones OnLine).

Luego de que la víctima brindara un espeluznante relato a Telefe Noticias, la madre del detenido pidió dar su versión de los hechos.

Descargo de la madre

Nora Arcés admitió el aberrante ataque de su hijo, pero con un argumento que roza lo incomprensible sostuvo que "lo obligaron a hacerlo".

"Yo nunca amenacé a nadie, ni mi familia tampoco, porque se está diciendo mucho que se ha amenazado a la otra parte. No tengo que amenazar a nadie porque yo sé lo que es violencia de género, lo he vivido en mi propia vida con una hija que ya no la tengo", expresó.

La madre de Cayumil insistió que no justifica su comportamiento asesino y mencionó que "sólo le voy a pedir perdón a Dios por lo que hizo".

La madre del joven habló del hecho (Captura de video).

"Ensuciarlo como lo están ensuciando, sin saber el motivo por qué fue la discusión, me duele. Hay muchas cosas que no se dicen. Él no es víctima porque lo que hizo no tiene nombre. No estoy de acuerdo con lo que están diciendo, están embarrando a un chico que era tranquilo, que le destrozaron la vida y no me gustaría estar en el lugar de él ni en el de ella tampoco", afirmó.

Y agregó: "A mi hijo lo ensuciaron en el Facebook. Él cometió un error pero no se justifica como lo están ensuciando por redes sociales. Ellos no saben porque él le hizo eso a la chica, no digo que está bien, pero no tienen porque escracharlo. Mi hijo cometió un error y lo tiene que pagar".

Arcés aclaró que la Policía no detuvo a su hijo tras el ataque sino que ella mismo lo entregó, e indicó que es consciente "del dolor que debe tener esa chica".

¿Tercero en discordia?

En la continuidad de su relato y sus desesperados intentos por justificar una conducta irracional, la madre apuntó a presuntos conflictos del joven con la damnificada y a la intervención de una expareja de ella.

"Él ha pasado muchas cosas con ella. Está su ex que iba, tenía restricción - tengo el papelito - y estaba todo el día golpeándole la puerta. Ella no contó que el hombre este iba, la agredía y le pegaba", reveló.

Y añadió: "Por qué no contó esas cosas, cuando ella decía que no le tiene miedo a nada. Yo sé que mi hijo va a tener que cumplir su condena. Ella le dijo a mi hijo que la bebé que tienen de hace 15 días no era de él".

Según Arcés, la denunciante "mató en vida" a Cayumil y "lo incitó a hacer lo que hizo". En este marco, también refirió que tiene testigos en donde la víctima "ha salido de la casa con su exmarido, estando con mi hijo y teniendo una restricción".

"En ningún momento se amenazó a esta chica. Yo no tengo porque amenazarla porque soy madre y tengo hijos. Mi hijo cometió un error porque lo instigaron a hacer eso. Yo pongo las manos en el fuego porque él no tendría que haber hecho eso, pero lo obligaron a hacerlo", concluyó.