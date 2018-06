Marcelo Galarza, padre de Nahir, declaró en la novena jornada del juicio en el que se acusa a su hija de asesinar a Fernando Pastorizzo. El dueño del arma con que la joven ultimó a quien era su novio, habló después de su mujer, Yamina Kroh y como ella, aseguró que "no sabía" que su hija estaba de novio.

"A este chico lo conocí 10 minutos antes del viaje a Brasil. Para mi Nahir no tenía novio. Él ni nos hablaba. No contestaba nada. Pensé que era muy tímido", precisó.

Además, añadió: "Lo único que pedí es que si algún día tenía un novio que lo trajera a la casa y lo presente. Pero ella decía que no, hasta donde yo sabía ella no tenía novio".

Respecto al uso de su arma reglamentaria por ser policía, con la cual habrían asesinado a Pastorizzo, señaló: "Yo la uso con bala en la recámara y sin seguro". Ese uso se debe a que el hombre tuvo diversos episodios por los que tuvo que pasar en la vida, como cuando fue golpeado con un adoquín en la cara, según relató.

"No todas las armas son iguales, la sensibilidad del gatillo depende del desgaste. Si uno mete el dedo mal puede salir uno, dos, tres o más tiros", explicó en la audiencia.

El padre de Nahir coincidió con la madre al indicar que en una ocasión vio que su hija tenía un golpe, pero explicó que no le preguntó nada por su esposa. "No le digas nada", le habría pedido Kroh y ante este hecho remarcó: "Hoy debo decir que tengo culpas. Nahir me cambió la vida".

Los progenitores de Nahir se esmeraron en remarcar que ella no tenía novio, la estrategia que desde un principio alentó la defensa para sacarle la figura de "agravada por el vínculo" a la acusación que podría darle perpetua.

Será la última en la que se escucharán declaraciones testimoniales, ya que el viernes comenzarán los alegatos de la parte acusatoria y el próximo lunes se espera que sean los de la defensa.