Pasan las horas y la repercusión que adquirió la desaparición de Guadalupe Lucero desde el lunes pasado, trascendió las fronteras de la provincia de San Luis, epicentro del país donde la policía busca a la criatura de cinco años.

Con relación a la búsqueda, el ministro de Seguridad local, Luis Anastasi, dijo que no se puede descartar que la nena no esté en esa provincia: "No podemos descartar que Guadalupe no esté en San Luis", señaló.

.

Por otro lado, el funcionario provincial afirmó que el juez declaró públicamente que "no tiene duda que no está extraviada y puso en alerta a la sociedad. Eso nos da esperanza a todos", agregó en declaraciones televisivas.

Anastasi manifestó además que, de no aparecer con anterioridad, "la semana que viene vamos a estar encomendando algún tipo de recompensa" a quien aporte datos sobre el paradero de la niña.

Continúan los rastrillajes en San Luis (Twitter).

El funcionario aseguró que "el sistema federal está dando una gran mano para procesar toda la investigación y para que cualquier indicio se investigue, la nieve atenta contra al operatividad, pero sigue con más 550 personas" en los rastrillajes. Y agregó que se recibieron de San Juan "una línea a través de canes" y desde Córdoba "expertos en rastros".

"Se siguen las distintas líneas para ver que pudo haber sucedido, se realizaron más de 70 allanamientos, se rastrilló toda la zona de su barrio y donde fue vista por última vez", precisó Anastasi quien agregó que "no podemos descartar ninguna hipótesis".

Guadalupe Lucero: ¿Dónde están buscando?

En estos momentos, los operativos para encontrar a Guadalupe se concentran en el sector oeste de la ciudad de San Luis, en el cerro El Lince y en el río San Luis, por ahora sin resultados, informaron fuentes policiales.

Policías de la provincia juntos a fuerzas federales "realizaron diferentes rastrillajes y allanamientos en el barrio 1 de Mayo en la zona oeste de la ciudad capital, en el Cerro el Lince y buzos tácticos de la buscaron por el río San Luis y dique chico sin resultados positivos", dijo a la prensa Lucas Chacón, de Relaciones Policiales de la Policía.

.

“La línea de investigación ahora se está dirigiendo a la zona oeste de la ciudad, ya hemos realizando un extenso rastrillaje en la zona sur y estamos realizando otra inspección en zona norte”, destacó Chacón.

El ministro resaltó además la colaboración que reciben por parte de los especialistas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecida y Extraviada (Sifebu) en la que la provincia es parte y permitió incluir el caso en el sistema “Alerta Sofía”. Además se convocó al Sistema de Bomberos Voluntarios a participar de la búsqueda.

Guadalupe Lucero tiene cinco años (Facebook).

La nena extraviada es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.