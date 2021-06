Policiales 04-06-2021 18:30 El "nene" hizo fiesta con 100 personas y "mamucha" fue multada por 700.000 pesos

La mujer ese día no estaba, pero es la dueña de la casa. Su hijo es mayor de edad pero como está desempleado tiene que pagar ella. "No lo voy a terminar nunca de pagar, porque no cobro esa plata ni la tengo", señaló aun sorprendida.