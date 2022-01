El 18 de enero se cumplen dos años del ataque y asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell. Por este motivo y en el marco de pedir justicia por el crimen, los padres del joven convocaron a una marcha y anunciaron que, por primera vez, viajarán al lugar del homicidio.

"Queríamos comunicarles que el próximo 18 de enero se cumplen dos años del brutal asesinato de nuestro hijo Fernando José Báez Sosa y hacemos una convocatoria en Paseo 102 y Avenida 3, en Villa Gesell”, contaron en sus redes sociales.

Fernando Báez Sosa y sus padres disfrutando el amor que se tenían.

“Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Los esperamos y gracias a todos por el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Graciela y Silvino", agregaron los papás de la víctima, quienes detallaron que la convocatoria será a las 19 horas en la ciudad balnearia.

“Estamos destrozados, ya nada tiene sentido y más en estos días tan difíciles sin Fernando. No pude armar el arbolito, no tengo valor para sacar de la caja donde están guardadas. Siempre lo hemos armado juntos los tres. Y hoy no estás con nosotros", contó días atrás su madre en las redes.

¿Cómo fue el asesinato de Fernando Báez Sosa?

El ataque a Fernando se produjo entre las 4.41 y las 5 de la mañana del 18 de enero de 2020, frente al boliche Le Brique, en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de Villa Gesell.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados "acordaron darle muerte" al joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y era hijo único.

Por la causa, están detenidos Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. Todos por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. De ser condenados, podrían recibir la pena de prisión perpetua.