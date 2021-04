Marcela Maidana, de 44 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Recreo, Santa Fe. Este miércoles por la noche su cuerpo fue hallado en avazado estado de descomposición, atado de manos y pies, dentro de una bolsa al sur de la ciudad santafesina. Su ex esposo, quien tenía una orden de alejamiento, es el principal sospechoso.

El cuerpo de la mujer fue encontrado minutos después de las 20 de este miércoles cerca de la avenida Circunvalación, en inmediaciones de las calles Alberti y Chubut. zona de Recreo Sur.

Maydana había sido vista por última vez el sábado después de que regresó de trabajar. La familia de la mujer realizó la denuncia de su desaparición este lunes y desde ese momento era intensamente en la ciudad.

Su ex marido, César Pérez, es hasta el momento el principal sospechoso de la desaparición y el posterior asesinato. Horas antes de encontrar el cuerpo de Maydana, su domicilio había sido allanado para encontrar pistas sobre el paradero de la mujer, además se le secuestró su celular.

Una hermana de la mujer había revelado en una entrevista con una medio de Santa Fe, que Marcela "tenía una medida de distancia con el ex marido porque él la seguía, hostigaba continuamente y la amenazaba con que se iba a matar".

Tras hallar el cuerpo de la mujer de 44 años, la polícia detuvo al principal sospechoso y lo trasladó a una dependencia policial de Santo Tomé.

En el lugar del hallazgo, estuvo presente el fiscal de la causa Marcelo Fontana, quien había horas antes había dado una conferencia de prensa, en donde detalló el estado de la búsqueda de la cuidadora de ancianos.

Antes del hallazgo del cuerpo

El fiscal de la causa, Marcelo Fontana, había dado una conferencia de prensa horas antes de encontar muerta a la mujer. Explicó los detalles de la búsqueda y reveló que unos testigos aseguraron haber visto a la mujer viva el domingo en un comercio del barrio Los Hornos y en la Terminal de Omnibus.

"El último movimiento del móvil fue detectado ayer, impactó en una antena a las 7.30 lo que derivó en un rastrillaje que no obtuvo resultados positivos", Aseguró el fiscal de la causa.

y agregó: “A raíz del impacto de antena de su celular se realizó un rastrillaje con perros desde Arroyo Aguiar hasta Ascochinga con resultados negativos, en ese contexto se llevó adelante una requisa en un motor home abandonado en una zona rural”, explicó Fontana.

El funcionario describió algunas de las medidas que están llevando adelante hasta el momento para encontrar a la mujer de 44 años. Entre ellas, se tomó la declaración de personas cercanas a Maidana, incluso su ex pareja.

La mujer era intensamente buscada desde el sábado pasado (Foto Aire de Santa Fe)

"Hay secuestro de celulares y se entrevistaron a distintas personas que tuvieron contacto con Marcela. Entre ellas su ex pareja, un remisero que fue a buscarla el sábado para llevarla a trabajar y no la encontró –según dijo fue a hacer la denuncia y no se la tomaron– y el de una comerciante de barrio Los Hornos, quien aseguró que el domingo estuvo en su local y compró una tintura para el cabello". explicó el fiscal Fontana.

Se solicitó filmaciones de distintas cámaras de seguridad para así lograr reconstruir el recorrido realizado por la desaparecida y también sobre su aparente presencia en el barrio Los Hornos. Además se está verificando la versión de unas personas que aseguraron haberla visto en la Terminal de Omnibus.