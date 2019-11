Para la licenciada Marcela Diodati (MN 7055), “herir a la comunidad es herir en donde más duele al entramado social del lugar, es apuntar al corazón. Cuando la emoción de la mayoría de las personas no encaja en determinadas personas, podemos preguntarnos qué les pasa a estos individuos que, de manera premeditada o impulsivamente, cometen actos que todos queremos olvidar”.

En función de lo que atañe al comportamiento de un psicópata, Diodati expuso que “es la no adecuación a las normas de convivencia, sadismo que se expresa en mutilar y matar, sobre todo, a aquellos que no pueden defenderse. La ciencia aún debate si es un trastorno mental o no lo es. Para la Justicia argentina no es ni atenuante ni inimputabilidad para quien comete un delito. Desde otra mirada, es una forma de goce para quien nunca accederá a disfrutar de las cosas buenas que ofrece la vida. En acciones futuras, este sadismo que se emplea con un animal podría tener como blanco a un chico o un adulto, lo que en definitiva marca la gravedad de estos comportamientos”.

Una y otra vez, Diodati expuso que “es altamente probable que el asesino de Rubio porte y padezca un severo trastorno psicopatológico denominado psicopatía. Al decir padezca, se le está siendo condescendiente, dado que habitualmente este trastorno es egosintónico, es decir que el portador del trastorno no tiene sufrimiento por los síntomas que su ego percibe de si mismo. En consecuencia, estas personas no padecen ni sufren por las consecuencias de sus acciones, más bien se dice típicamente: el psicópata no sufre y no tiene culpa, pero siempre hace sufrir a los que lo rodean”.