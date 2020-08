El policía Luis Chocobar, quien está acusado de haber matado a un joven que en 2017 asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca, no será juzgado junto al supuesto cómplice del delincuente muerto, tal como estaba previsto. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 porteño, que dispuso que el debate oral que tendrá como acusado a ese joven que al momento del hecho era menor de edad comience el 9 de octubre próximo, y que, luego, se realizará un segundo juicio -aún sin fecha- para Chocobar.



Según el tribunal, ese joven imputado "se encuentra privado de la libertad desde el 12 de diciembre de 2017, decretándose su prisión preventiva el 29 de mayo de 2018 (...) y la iniciación del debate no resiste mayor dilación". "Atento que, tanto la representante del Ministerio Público Fiscal, como la defensa de Chocobar, oportunamente manifestaron su conformidad a llevar a cabo la audiencia sólo por el menor a fin de garantizar los derechos del mismo conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe designar audiencia el día 9 de octubre para el inicio del debate oral respecto del menor", sostuvo la resolución a la que Télam tuvo acceso.



En tanto, el policía aún no tiene fecha de juicio oral y la defensa todavía aguarda la decisión de la Corte Suprema de la Nación para que sea juzgado ante un jurado popular, un proceso que si está vigente para algunos delitos en algunas provincias, pero que en la Capital Federal no está reglamentado.

El abogado, defensor del efectivo, había presentado un "recurso extraordinario" en queja ante la Corte Suprema y otro ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Buenos Aires para que el policía sea juzgado por un jurado popular, cuyo planteo ya había sido rechazado por el TOM 2 y por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.Chocobar (33) está imputado por e l "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" en perjuicio de28). El debate que tenía como fecha de inicio original el 24 de febrero último fue postergado en varias oportunidades debido a la falta de una pericia primero y luego al comienzo de la pandemia.Inicialmente, Chocobar, quien está en libertad,razón por la cual el expediente quedó bajo la órbita del TOM 2 y no de un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) ordinario.La Cámara Casación basó la decisión de pasar la causa a un tribunal de menores en tres cuestiones: que la pesquisa "estuvo siempre a cargo de un único magistrado -el del fuero de menores-", en "razones de economía procesal" y en procura de "asegurar una mejor administración de justicia".En febrero del año pasado, el juez nacional de Menores Cristianelevó la causa a juicio con Chocobar imputado del delito de " homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Kukoc y con el joven acusado de ser el cómplice de ese por la " tentativa de homicidio criminis causa" en perjuicio del turista estadounidense(60).El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando el fotógrafo estadounidense caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara. Durante el robo,, tras lo cual ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro, luego identificado como Kukoc, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.Poco después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró después, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma. Kukoc murió por la gravedad de las heridas, en tanto el otro asaltante fue detenido.Por su parte, Chocobar también fue detenido, aunque lo excarcelaron días después y contó con el apoyo del entonces presidente, quien lo recibió en la Casa Rosada.