Los familiares de las víctimas de la denominada " Masacre de San Miguel del Monte" homenajearon este miércoles, al cumplirse un año del caso, a los cinco jóvenes que fueron perseguidos y atacados a balazos por policías, cuatro de los cuales fallecieron, con un documental que transmitieron por las redes sociales y en el que exigieron Justicia.



Minutos después de las 14, vía Facebook Live y Youtube, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a las familias de dos de los fallecidos, realizó la transmisión del documental, a la que se sumaron más de 300 personas de manera virtual.

La convocatoria a ver el documental en homenaje a las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte.



El documental, de unos 40 minutos de duración, comenzó con una introducción con declaraciones de los familiares en off combinadas con imágenes de las víctimas y de la ciudad.

Luego fue el turno de las entrevistas a los padres de los fallecidos Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y de Rocío Quagliariello (13), la única que sobrevivió a la tragedia.



Omar Rodríguez y Susana Ríos, los papás de Gonzalo, recordaron que su hijo le gustaba hacer todo tipo de deportes y skate, y tenía muchos amigos, y dieron detalles de cómo fue que se enteraron de lo que le había ocurrido al joven.



La mujer contó que desde un primer momento la Policía le habló sobre "un accidente" pero que enseguida "en las redes sociales hablaban de disparos" y remarcó que en la actualidad las cinco familias están unidas porque los chicos son quienes les "dan fuerza para estar juntos".

Por su parte, Yanina Zarzoso, la madre de Camila, señaló que su hija estaba por comenzar fotografía y recordó que se enteró de lo sucedido a través de Loana Sanguinetti, la madre de Rocío, quien la llamó para decirle que las chicas habían tenido un accidente.



"No podía creer lo que me decía porque las chicas habían estado en la cocina, conversando. Cuando me dijo eso, pensé que se habían caído de la bicicleta", indicó.



Mientras que Loana expresó: "Nunca imaginé que nos podía pasar algo así (…) No lo podía creer. Era una locura. Nos cambió la vida de la noche a la mañana".



En tanto, Gladys Ruiz Díaz, la madre de Danilo, remarcó que su hijo "rapeaba todo el tiempo" y estaba "siempre contento", y contó que uno de los policías acusados fue quien le avisó que el chico había sufrido un accidente.

A su turno, Blanca Suárez, madre de Aníbal, señaló que su hijo se compró el auto en el que viajaban al momento "trabajando", que vivía con un hermano y estaba de novio.



"Me dijeron que había tenido un accidente (…) Yo tenía miedo de que lo culparan de que había matado a los chicos, pero en el velorio me dijeron que él no tenía la culpa, que los mataron", señaló la mujer, con lágrimas en los ojos, y agregó que "los vecinos dijeron que los habían tiroteado".



Por otro lado, Nicolás Sansone, hermano de Danilo, aseguró en la entrevista que él fue hasta el lugar del hecho poco después de lo ocurrido y que vio "veinte policías con linternas, mirando todo" y que cuando regresó a "la hora ya no había nadie y se habían llevado todo", por lo que en ese momento ya le pareció "raro".



"Hace años que se sabe cómo era la Policía acá y cómo sigue siendo, por más que no sean los mismos", indicó el joven.

Tras las entrevistas, el documental incorporó videos caseros enviados por familiares y amigos de las víctimas, acompañados por una serie de ilustraciones, mientras los padres seguían la transmisión por Zoom.



Una vez finalizado el documental, Roberto Cipriano García, de la CPM, fue el moderador de una charla entre todos los familiares presentes, a los que acompañó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.



Los padres agradecieron el apoyo de las asociaciones y también el que recibieron de parte de toda la comunidad civil de Monte, al tiempo que se mostraron confiados en que el caso se va a esclarecer.



"Vamos a seguir en esta lucha. Juntos vamos a lograr justicia", dijo Ríos, entre lágrimas, a lo que Zarzoso, también emocionada dijo: "Hoy es un día más de lucha. Que su memoria siga viva."



"Queremos llegar a la verdad", manifestó Ruiz Díaz y Suárez agregó: "A seguir luchando."

Por último comentaron los abogados que representan en la causa a las familias de las víctimas, Dora Bernardez, Margarita Jarque y Ricardo Minoli.



La primera calificó el hecho como un "crimen atroz e inexplicable" y remarcó que "hay cargos suficientes para que la causa esté próxima a ser elevada a juicio".



Mientras que Jarque consideró que se trata de "una causa bisagra" para los casos de "violencia institucional" ya que "la mayoría" de estos "se archivan".

En la causa hay actualmente 23 imputados, entre efectivos de Monte, peritos de Policía Científica y el ex secretario de Seguridad del Municipio.



Los principales acusados son los ex policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, quienes están procesados con prisión preventiva por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa".



De acuerdo a acusación, estos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3.