El teniente Oscar Pagano, el hombre que se trepó a una de las torres ubicadas dentro de un complejo policial ubicado a escasos metros de Puente 12 para reclamar por mejoras en su trabajo, habló en exclusiva con Crónica HD y contó cuáles fueron los factores que lo animaron a expresarse de ese modo, poniendo en riesgo su propia vida.

"Lo hice por angustia, la indignación y la frustración que tenemos desde hace años, para poder tener un sueldo digno, como corresponde, y las herramientas de trabajo que necesitamos para brindarle seguridad a la sociedad", afirmó. "Lo que hice fue espontáneo, vi la antena y subí", agregó.

"Lo hice para ver si de una vez nos atienden y llamar la atención de todos ustedes y descartar muchas cosas que están diciendo por otro lado que no son nada que ver", continuó.

Así protestaba el teniente Oscar Pagano colgado de una torre. (Pérez Re/Crónica).

Al ser consultado si estaba dispuesto a arrojarse al vacío, el agente ni lo dudó: "No lo iba a hacer". "He vivido situaciones mucho más angustiantes y desesperantes que las que estamos pasando acá", añadió.

Pagano explicó que su sueldo como teniente es de "42.000 pesos" pero que su situación durante la pandemia empeoró al igual que la de muchos de sus compañeros, ya que por la crisis, se les cortó "el adicional".

Además, el agente afirmó que tuvieron una conversación telefónica con el ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni y le aseguró que "no van en contra de él, ni para pedirle la renuncia", sino que "pedimos nuestro sueldo digno, como tiene que ser, como todo trabajador". "Como nosotros no tenemos ni sindicato ni nada, la única manera de reclamar es haciéndolo de esta forma", prosiguió.

También habló sobre si fue sancionado o no por haberse subido a la torre. "Hasta ahora nadie me dijo nada", dijo, al momento que detalló que "hay un rumor de que me darían una sanción administrativa y una causa penal por lo que hice", cerró.

El testimonio completo del teniente Oscar Pagano en Crónica HD

