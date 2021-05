El escándalo por las ventas de vacunas contra el coronavirus en la localidad bonaerense de Berisso sumó un nuevo capítulo este martes, tras que se viralizara un revelador audio en el que Leonardo Alvarado, detenido y acusado de "hurto agravado" y "tentativa de estafa", ofrecía las dosis de Sinopharm a 5000 pesos.

El vendedor de 48 años, que trabaja en un centro vacunatorio, lo primero que hace es intentar justificar sus acciones, afirmando que hace 4 meses que no les pagan en su trabajo y que con esto, al menos puede generar un ingreso.

"Te voy a decir la verdad, no quiero que me agradezcas. No soy pendejo ni boludo. Sé que esto no se hace y es gratis, pero estamos en un conflicto que no nos pagan hace 4 meses ya. Vamos todos los días a laburar y no nos pagan", afirma.

"Por eso lo hacemos, pero no nos gusta. Tampoco me quiero justificar. Si querés agradecerme bienvenido sea el agradecimiento, pero no es lo justo, no me siento cómodo", agrega.

Luego, el sujeto muestra su disponibilidad para encontrarse con el supuesto comprador. "Decime a qué hora te liberás, y por qué zona te queda cómodo que yo me acerco", sostiene. "Lo único que te digo es que tengo 4 dosis ahora, porque no había más. Las tengo en la heladera", le aclara.

Para descubrir el ilícito, las autoridades lo llamaron haciéndose pasar por un comprador y arreglaron encontrarse el lunes por la tarde en el Parque Cívico y fue allí donde la DDI de La Plata logró interceptarlo y se le secuestró 12 ampollas de Sinopharme su poder.

Una vez dentro del vehículo en el que se transportaba Alvarado, los efectivos descubrieron un total de doce ampollas vacías de la misma dosis, jeringas, un refrigerante, su teléfono celular y dinero.