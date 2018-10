Fabián y Leonela. Los tíos de Sheila.

El tío de Sheila Ayala, la niña que fue encontrada muerta el pasado jueves en el partido bonaerense de San Miguel, no quiso declarar ante el fiscal del caso, mientras que su pareja, la tía de la víctima, aceptó ser indagada.



Fabiá. Ezequiel González Rojas, de 24 años, debía declarar por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un femicidio". Mientras que Leonela Ayala, de 25 años, y hermana del padre de la víctima, quien permanecía internada en el Hospital de Malvinas Argentinas, luego que este viernes por la tarde diera a luz a su hijo, respondió las preguntas del fiscal por el delito de "homicidio agravado por alevosía" en calidad de coautora.



El fiscal Gustavo Carracedo se trasladó esta tarde al Hospital Malvinas Argentinas para indagar a la detenida, que se encuentra internada desde este viernes tras dar a luz a su cuarto hijo. Al retirarse del nosocomio, poco antes de las 20:00, si bien no se supo el contenido del relato, fuentes judiciales indicaron que la mujer negó su participación en el crimen.



Los tíos de Sheila, tras quedar detenidos el pasado jueves, habrían confesado el crimen de la niña ante efectivos de la Policía, aunque esa declaración carece de valor judicial para la causa si no es realizada en el marco de una declaración indagatoria formal.



El fiscal Carracedo consideró en la acusación, que el crimen de la niña ocurrió entre el domingo 14 de octubre, a partir de las 12:00, y el martes 16 en el interior de la casa de los imputados ubicada en el barrio Campo Tupasy, de San Miguel.



