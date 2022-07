Fue su tío, quien la quería como a una hija, el primero en llegar junto a la policía al departamento de Fuerte Apache donde Oriana Nicole Chamorro, de 18 años, estaba muerta de un tiro. Era el 25 de marzo de este año en el nudo 13, torre A, 6to piso, la casa del novio, de 17 años, que estaba ahí y dijo que habían discutido y ella se había quitado la vida.

"Queremos que todos los culpables vayan presos, no solo el pibe. Pero como todavía no los incriminaron a todos, no queremos que se escapen. No puede haberlo hecho solo", dice a Cronica.com.ar Orlando Chamorro, el tío de la víctima.

"En este momento además pedimos los reactivos con los que no cuenta la Justicia para terminar con los estudios complementarios de la autopsia para poder avanzar con la causa", reclama el tío.

Ellos tenían una "relación tóxica. Le hablábamos para que lo deje , pero él la envolvía, ella siguió con él. El día anterior al crimen hubo testigos que vieron como le pegaba. Nosostros lo supimos después", agrega.

Oriana Nicole Chamorro tenía de 18 años

"Nosotros recibimos la llamada de la pareja de la madre del pibe que Oriana se había tirado un tiro. En el estado whatsapp este pibe puso con una emocion de sonrisa directo al cementerio. A eso hora ya estaba muerta", recuerda.

"Fui al único que dejaron estar en el sexto piso. El pibe sigue diciendo que Ori se mató. Todo lo que pasó ahí hasta limpiar el lugar no lo puede haber hecho una persona sola persona. Cuando llegué el pibe estaba en la puerta como si nada fumando. El mismo dijo que la tapó con una sábana porque estaban los dos perros, eso no tiene nada que ver, lo animales van igual. También dijo que le sacó el arma y la puso en la mesa", relata.

"El cuerpo esta totalmente golpeado, de pies a cabeza. La madre del acusado dice lo mismo, que discutieron y ella se mató", sostiene.



El esatdo de whatsapp del acusado

Cuando la define a Oriana lo hace como "una nena muy dulce". "Me enteré muchas cosas después, como que el novio le pegaba, que le dio un culatazo. No se hizo denuncia, pero si conseguimos algo de la boca de ella que esta en la causa. Lamento mucho no haberlo sabido. Si le hablé mucho con ella porque notaba algo enfermizo, pero no esta violencia", se lamenta el tío.

"El último mes estuvo tres semanas con nosotros.Ya estaba cansada de la relación, pero él le empezó a mandar mensajes. Lo bloqueamos. Llamó diez veces de un numero privado. Lo atendí, le dije que la dejara tranquila, y me cortó", recuerda.

Según su familia en ese tiempo "volvió" a ser Oriana. Otra vez sonrió y engordó. "Estaba muy flaquita, cuando venía a vistarnos le diciamos que comiera. La vino a buscar un miércoles y se fue. Pensamos que iba a volver como otras veces. La mataron un viernes", relata el tío y agrega que la familia del acusado "para salvarlo dice que ella estaba deprimida. Pero ya la autopsia demostró que ella no se suicidó, que la mataron".

Al principio se caratuló como averiguaciones de causales de muerte. "Ahora la caratula está como homicidio doblemente agravado por el vínculo y tiene la palabra femicidio. Luego de todo lo que declaré en fiscalia, más la autopsia y que el propio pibe puso un estado whatsapp. Hasta el día de hoy solo podemos culpar al pibe porqué es el único que estaba cuando llegamos. Pero el solo no pudo tramar la escena del crimen. Participaron más personas. Ori tuvo muchisimos golpes, en todo el cuerpo hasta cortes en la mano con vidrio", resalta el tío y agreaga "en el barrio hay mucha gente que dijeron que habían más personas pero por miedo no quieren hablar".

"El esta en un centro de reflexión de Dolores. Preso preso no está. Pidió prisión domiciliaria pero no se la dieron", reclama el tío.