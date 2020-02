Aunque su nombre todavía no figura en el expediente, su cara y apodo ganaron trascendencia pública a partir de la aparición de una foto sacada minutos después del crimen de Fernando Báez Sosa en la que se lo ve sonriendo al lado de los rugbiers procesados por el asesinato.

Pipo, el sospechoso 11, se mantiene en silencio. Quien habló por él desde Zárate es su tío. "Él no es capaz de hacer nada. Lo conozco de chico, se crió conmigo. No es capaz ni de meterse, es buen pibe", manifestó en declaraciones a Telenoche.

El tío del sospechoso 11 fue entrevistado en Zárate (Captura de TV) .

Luego, el hombre reconoció que el chico conoce a los imputados por el asesinato ocurrido el 18 de enero a la salida del boliche Le Brique, Villa Gesell. "No es amigo de ellos (de los acusados). No juega al rugby, toda la vida jugó al fútbol. Pero sí los conoce. Él fue con otro grupo de amigos (a Villa Gesell). No hubo más nada que la foto que se sacaron por ser conocidos de Zárate", señaló. "La selfie me sorprendió, no puede ser que mi sobrino esté ahí", agregó.

Además, le brindó su apoyo al joven al completar: "Toda mi familia y yo lo vamos a defender. Es un buen chico que está terminando la escuela y ya arranca la facultad".

Pipo no está identificado con nombre y apellido en el expediente. Pero los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, sospechan que estuvo en la escena del crimen y pidieron públicamente que se lo investigue.