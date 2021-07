La ciudad bonaerense de Llavallol, en Lomas de Zamora aún no sale de la conmoción, luego del suicidio de Ayelén Delgado, una joven de 26 años, que se quitó la vida ahorcándose de un árbol ubicado frente al domicilio de su novio, en la citada localidad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo pasado. Sin embargo, la joven antes de ejecutar la drástica decisión dejó una carta dedicada a sus padres en la que les pedía perdón y responsabilizaba a su novio "de que su vida estaba en ruinas".

“Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en frente de la casa del gordo. Espero que sepan muy bien que hacer con él”, decía la nota que dejó Ayelén.

Además, días antes de suicidarse Ayelén escribió un extenso posteo en la red social Instagram en la que hacía duras acusaciones contra su pareja, y relataba el angustiante estado de ánimo que atravesaba.

.

En la dura publicación, Ayelén escribe que se sentía muy "triste y deprimida". Además, a lo largo del texto, cuenta que su novio la obligó a abortar, y describe un accidente vial que tuvieron con la moto que él conducía, en el que ella "se rompió las dos piernas", y el la dejó sola.

"Me lastimó muchisimo, me arruinó la vida todos mis sueños mis estudios mi todo y me dejo sola sin nada hasta debiendome plata esto lo hago para que sepan la clase de persona que fue conmigo este chabon chino ruiz, aaron joaquien ruiz , un.talchino . Y para qur nunca mas vuelva a lastimar y estafar a una mujer", finaliza la publicación de la joven.

El dramático hecho ocurrió el domingo por la mañana sobre las calles Cuyo y Sarratea, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora, alertados a través del 911por vecinos, se encontraron con la macabra escena.

El cadáver se encontraba suspendido en el aire, colgado de la rama de un árbol ubicado en la vía pública con la soga amarrada al cuello y un balde a escasos centímetros.