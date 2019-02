La localidad bonaerense de Glew amaneció conmocionada tras un nuevo femicidio, cuando un hombre de 34 años, identificado como Sebastián Andres Vedoya asesinó de un tiro en la cabeza a su pareja, Daiana Devuono de 27 y madre de una nena de 11, y luego se disparó en la boca, por lo que agonizó varias horas hasta perecer.



El crimen se registró en una vivienda de Montevideo y Kellerta y fue alertado a la policía por los vecinos que llamaron al 911 tras escuchar gritos. Al llegar los uniformados Vedoya salió a la calle con un arma, amenzó con suicidarse y se disparó en la boca.



De inmediato la pareja fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico y ambos perdieron la vida en el nosocomio. Ella falleció a poco de ingresar debido a que perdió masa encefálica, mientras que el agresor murió tras agonizar varias horas.



Tras los hechos, familiares de la víctima indicaron que "la relación era complicada y ella quería dejarlo, pero él amenazaba con matarla y luego suicidarse”.



Por otra parte, según los registros de la Comisaría de la Familia y la Mujer, y del juzgado de Lomas de Zamora "no existen antecedentes sobre denuncia de violencia de género".



"Uno no piensa que le va a tocar a uno de cerca. Una nena queda sin mamá. Es el dolor más grande que tengo porque todavía no se lo pudimos decir", expresó la tía de la joven en diálogo con debrown.com.ar mientras que afirmó que la pequeña se encuentra en la casa de un pariente.



Por último, la mujer recordó que Daiana "era un cascabel, un ser maravilloso, tan buena persona”.