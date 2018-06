Una mujer de 42 años que cursaba un embarazo de siete meses y sus tres hijos menores de edad, murieron el pasado viernes en Rosario al incendiarse la vivienda que habitaban, informaron fuentes judiciales y policiales.



El incendio se inició esta madrugada alrededor de las 5.20 en una vivienda ubicada en Calle 1804 al 4000, en la zona sudoeste de Rosario.



Fuentes judiciales aseguraron que el siniestro se originó por una vela encendida por la mujer durante un corte de energía que afectó a la zona.



"Fue desesperante, los chicos nos pedían a los gritos que los saquemos y no pudimos hacer nada", dijo una vecina.



En declaraciones radiales recordó que: "Las ventanas tenían rejas y hoy estábamos sin luz. No había forma de hacer algo".La mujer explicó que un vecino intentó romper a golpes la pared para quitar las rejas de la ventana, pero fue imposible.



El fiscal del caso, Walter Jurado, identificó a las víctimas como Rosa Ríos (42), quien cursaba un embarazo de 7 meses, y sus hijos Elías (17); Xiomara (9) y Liliana (8).



?Según informes preliminares, las dos menores y la madre habrían fallecido por asfixia y el chico por las quemaduras ocasionadas?, informó hoy la Unidad Fiscal de Homicidios Culposos de Rosario.



?A las 5.20 recibimos llamados sobre un incendio. Al hacerse presente la dotación se encontró con que las llamas se habían generalizado en una casa de dos plantas?, detalló el jefe del Cuerpo de Bomberos Zapadores, Ismael Lomenzo.



Contó que ?al ingresar a la planta superior donde se encuentran las habitaciones, fueron encontradas cuatro personas fallecidas?.



Los Bomberos se encontraron con dificultades para ingresar al domicilio por las dimensiones de las llamas.



?Trabaja la oficina de Siniestros de Zapadores para determinar la causa del incendio. Todavía no se puede afirmar nada al respecto?, sostuvo Lomenzo.



Sin embargo, desde la Fiscalía que investiga el hecho adelantaron que la principal hipótesis consiste en que las llamas se iniciaron con una vela que la familia encendió ante un corte de luz.



El fiscal Jurado envió los cuerpos al Instituto Médico Legal de Rosario para determinar fehacientemente las causas de las cuatro muertes.