A un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa, vecinos de la localidad bonaerense de Villa Gesell y turistas se concentraron durante la tarde del martes en la puerta del boliche Le Brique, donde el joven fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero por un grupo de rugbiers.

Desde las 18, a medida que caía el sol en una tarde templada y algo ventosa, vecinos de la localidad balnearia y turistas que eligieron la segunda quincena de febrero para sus vacaciones se sumaron a la convocatoria, que contó con un mensaje del Papa Francisco, para repudiar el asesinato del joven, ocurrido en la madrugada del 18 de enero último.

En el lugar, ubicado en Avenida 3, entre Buenos Aires y Paseo 102, ofició una misa el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre para pedir por el "eterno descanso" que contó con la presencia de cientos de personas.

"En primer lugar, vamos a pedir por el eterno descanso de Fernando, que es un acto de fe tradicional profunda, y pedir por el don del consuelo de su mamá y su papá, su novia, sus amigos y el resto de sus familiares, que también es una obra de misericordia común de la Iglesia", apuntó el obispo.

Por el aniversario del crimen se realizaron movilizaciones en distintos puntos del país y el principal acto se realizó en el Congreso con la presencia de miles de personas y los padres del joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers.

Graciela, la mamá de Fernando, expresó entre lágrimas :"Nos arruinaron la vida. Con la ayuda de ustedes se va a hacer justicia. Que paguen. Gracias a todos".

"Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. Nos arruinó la vida. Mi vida no es fácil desde que perdimos a nuestro hijo. Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía", remarcó.

"Que el crimen no quede impune. Quiero justicia, que paguen por lo que hicieron. No voy a bajar los brazos para que mi corazón descanse", dijo ante los miles de presentes y lamentó: "No voy a escuchar nunca más un 'chau mami'".