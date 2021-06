En el Día del bombero voluntario, Una placa recordatoria fue inaugurada este miércoles en homenaje al desempeño y profesionalismo del Comandante Ariel Gastón Vázquez y el comisario Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz, quienes fallecieron en cumplimiento del deber durante el incendio ocurrido hace un año en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo.



El acto, se desarrolló en la vereda del comercio unicado avenida Corrientes al 5200 donde ocurrió el incendio y fue conducido por el Subsecretario de Emergencias de la Ciudad, Néstor Nicolás, y el jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi.



Además, se dieron cita familiares de los efectivos caídos, el director del SAME, Alberto Crescenti, personal de Bomberos, diputados porteños, comuneros y vecinos.

Así fue el emotivo homenaje y placa recordatoria a los Bomberos caídos en la tragedia de Villa Crespo

La placa sobre la avenida Corrientes al 5200.

Una postal del emotivo homenaje.

Flores y presentes para recordar a los héroes.

Las placas en homenaje a los caídos en el cuartel de Bomberos de Villa Crespo.

Entre lágrimas y aplausos, los valientes hombres fueron recordados.

Otro cartel en agradecimiento a su labor.

La postal con los dos héroes que perdieron la vida en el incendio.

Estás son todas las placas recordatorias.

Así fue el último adiós a los bomberos caídos.

Al tomar la palabra, Nicolás dijo: “Es para nosotros un gran honor que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de los representantes de la Legislatura, haya decidido recordar a estos hombres que cayeron por los vecinos de la Ciudad. Me siento muy honrado con ese reconocimiento, que no es cotidiano en cuanto a los caídos”.Luego, el jefe de Emergencias destacó “la humildad que tienen los Bomberos” en el día a día y su “compromiso” por brindarse a los vecinos en cada situación extrema, aunque no estén de turno de servicio.A su turno, Moriconi expresó: “Hoy se cumple un año de lo sucedido con nuestros compañeros. Por esta especial circunstancia es importante evocar a esos hombres que ofrendaron su vida cumpliendo con el sagrado compromiso de rendirla si fuese necesario. Ellos son el ejemplo de las nobles virtudes que llevan todos los hombres y mujeres que eligieron esta profesión y que tienen como norte de sus vidas estar al servicio de sus semejantes”.“Su ejemplo y recuerdo perdurarán y permanecerán de forma imperecedera en cada uno de los que componen el cuerpo de Bomberos de la Ciudad”, dijo más tarde.Cabe recordar que aquella fatídica jornada del 2 de junio de 2020 en la que las llamas se apoderaron de la perfumería, tuvo como resultado el fallecimiento de Vázquez y Firma Paz, y un total de diez bomberos heridos, de los cuales seis tuvieron que ser hospitalizados.Vázquez tenía 44 años y se desempeñaba como comandante director de la Compañía Planeamiento Desarrollo y Relaciones Humanas de Bomberos de la Ciudad, además de ser técnico operativo del Sistema de Emergencias en Helicóptero.En uno de los tantos homenajes que se le rindió por su profesionalismo en la fuerza, la Estación V de Belgrano de Bomberos de la Ciudad fue rebautizada con su nombre.Por último, Firma Paz, de 43 años, era subcomisario en la Estación VI de Bomberos de Villa Crespo, la cual lleva su nombre y se encuentra a cien metros de donde ocurrió todo. En tanto, desde esta jornada, justo a un año de la tragedia y en el, una placa recordará eternamente el trabajo de ambos y su vocación de servicio.