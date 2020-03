Al menos 208 personas fueron detenidas el viernes por la noche en Tucumán en el marco del operativo “Nadie en la Calle”, que se desplegó en las distintas ciudades de la provincia. El procedimiento fue organizado por el Ministerio Público Fiscal y realizado por personal de la Policía de la provincia, las fuerzas federales y el Equipo Científico de Investigación Fiscal.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia por no haber cumplido con el aislamiento social preventivo que impide la presencia de personas en la vía pública sin justificativos.

“Se ha informado correctamente a la sociedad sobre lo que estaba ocurriendo y lo que se debería hacer. Y si lo mismo no cumplen, no queda otra que caerles con todo el peso de la Ley”, explicó el fiscal Carlos Picón, quien junto con su colega Mariana Rivadeneira, y con el jefe de Policía Manuel Bernachi, coordinaron a los efectivos policiales y recorrieron los distintos puntos de la capital: Yerba Buena, San Pablo, Famaillá y Lules.

Además, el funcionario aseguró que a todos los aprehendidos se les abrirá una causa penal por haber atentado contra la salud pública.

Por su parte, Bernachi, aclaró: “la gente no tiene en cuenta los problemas que les puede ocasionar no cumplir con las medidas establecidas. Cuando se les abre una causa judicial, de manera inmediata se asienta en los antecedentes del sospechoso. Con eso, por ejemplo, no podrán solicitar el certificado de buena conducta que es requerido actualmente para realizar cualquier tipo de trámite”.

Desde el MPF anunciaron que el operativo “Nadie en la Calle” se mantendrá durante todo el fin de semana.