El horror se apoderó de la localidad cordobesa de La Carlota tras conocerse dos aberrantes casos de abuso sexual contra menores de una edad. Uno de ellos es el de la adolescente de 15 años violada por su padre en reiteradas oportunidades y luego por un policía, a quien pidió ayuda para hacer la denuncia. Antes de ello, una nena de 12 quedó embarazada después de ser abusada por cuatro hombres, uno de ellos pareja de su madre.

La nena fue rescatada de su casa por su abuela que radicó la denuncia cuando descubrió que su nieta cursaba el cuarto mes de embarazo, en esa tranquila localidad que no supera los 15 mil habitantes, ubicada a 250 kilómetros de la capital cordobesa.

Según informaron medios locales, la madre de la chica y otros tres hombres quedaron alojados durante la semana pasada en la cárcel de Río Cuarto. La mujer, de 35 años, está imputada por promoción de la corrupción de la menor agravada, mientras que la imputación de los varones es por abuso sexual en diferentes grados.

Entre los acusados aprehendidos está el concubino de la mamá de la víctima, un hombre de 51 años de edad; mientras que los otros dos, de 46 y 22 años, serían amigos de la familia.

“Todos sus derechos fueron vulnerados, hasta su alimentación, educación y cuidados de su salud”, indicó María Amelia Moscoso, abogada de la abuela de la nena en diálogo con FM Sol de Río Tercero. “Estamos hablando de algo silenciado, invisibilizado o algo que nadie advirtió”, agregó la abogada.

En cuanto al embarazo, la letrada detalló que la chica quiere tener al bebé y no someterse a una interrupción médica del proceso de gestación. “Los agentes sanitarios del sistema plantean la posibilidad del aborto pero deben entender que no es obligatorio, la niña quiere continuar con el embarazo y no sería lo más conveniente en ese estado de vulneración de derechos sumarle una situación más, esa niña necesita paz”, aseguró Moscoso.

Y señaló: “Ella siente que algo se mueve en su panza y les planteó a sus abuelos ´no quiero que lo maten por lo que me hicieron los otros; yo no sé cómo ser mamá pero puedo aprender si me ayuda mi abuela´”.

Tiene 15 años, fue abusada por su papá, pidió ayuda a un policía y éste también la violó

La familia de la chica denunció que ella fue víctima desde los 13 años de reiterados abusos sexuales por parte de su padre biológico, de 34 años, quien la había abandonado de bebé y volvió a contactarla para recomponer el vínculo.

Ante esa situación, la adolescente recurrió a un policía de 39 años, amigo de su familia, para denunciar lo sucedido, pero el agente también "se aprovechó de la vulnerabilidad" de la chica para mantener relaciones sexuales, indicó a cronica.com.ar el abogado José María Bonino.

El padre de la adolescente fue imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado y calificado por el vínculo", mientras que el efectivo fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima".

Aún no hay fecha para la indagatoria a ambos detenidos frente al fiscal Walter Guzmán, de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, ya que no les designaron todavía un defensor. La chica, en tanto, brindará su testimonio en una cámara Gesell.