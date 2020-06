Días después de que el reporte oficial 2019 de femicidios y travesticidios mostrara que los crímenes por razones de género no disminuyeron durante el aislamiento, el colectivo feminista realiza este miércoles la quinta edición de la convocatoria "Ni una menos" para destacar que ninguna mujer debe quedarse dentro de su casa si sufre violencia machista.



La periodista Ingrid Beck participó esta mañana del reporte matutino que emite el Ministerio de Salud y se dirigió a esas personas que sufren para decirles que hay una "red inmensa" de mujeres solidarias "que no se deshace con una pandemia".



Y agregó: "A quienes conocen o saben de mujeres que sufren, el distanciamiento no es indiferencia. Tenemos que intervenir", dijo Beck y afirmó que "siempre hay una mujer" dispuesta a demostrar que no están solas ante la violencia.

Al respecto, destacó que según el reporte oficial emitido por la Corte Suprema, siete de cada 10 víctimas fueron asesinadas en sus viviendas en 2019 y que, a causa del coronavirus, muchas este miércoles están "encerradas con sus agresores".



"Si están atravesando una situación de violencia, pueden salir de sus casas. Si necesitan denunciar y pedir medidas de protección, pueden salir de sus casas. Si necesitan una Interrupción Legal del Embarazo, pueden pedirla, nadie puede negarles ese derecho, la atención a las víctimas de violencia es esencial", explicó.



En el mismo sentido dijo que "los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista, son la manifestación mas cruel de la desigualdad" y que muestran cómo "en este país se violan sistemáticamente los Derechos Humanos de las mujeres".



Por ello, recordó que hay líneas telefónicas de asesoramiento y de emergencia: el 144, el 102 y el 0800-222-3444 funcionan en todo el país todos los días del año.

En 2019, hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y cinco travesticidios y transfemicidios en Argentina, asesinatos que perjudicaron a 222 niñas y niños que quedaron huérfanos, según el Registro Nacional de Femicidios difundido por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



El 90% de las víctimas tenía vínculo con sus asesinos: en el 66% fueron cometidos por sus parejas (113 casos) o de ex parejas (66 casos); un 10% eran familiares y un 14% tenía otro tipo de vínculo y solamente un 7% eran personas desconocidas.



En 42 casos se habían realizado denuncias formales previas, otros 56 había antecedentes de violencia, y en 18 causas judiciales las jurisdicciones informaron que el hecho ocurrió en un contexto de violencia sexual.