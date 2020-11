Mientras la ciudad de Rosario se encuentra convulsionada por la denuncia de una joven a un taxista por presunto intento de secuestro en la madrugada del lunes, el trabajador hizo su descargo y sostuvo que se presentará ante la justicia en la jornada del martes.

"Estoy muy nervioso, es la primera vez que me pasa esto", dijo Gustavo (53), y aseguró que el diálogo que generó desconfianza en la joven era una charla por WhatsApp con sus hijos. "Estaba hablando con mi hijo y mi hija porque en media hora iba a ir a buscar la pizza para comer juntos", dijo, y agregó: "Cuando le dejé a ella fui a la pizzería. Está todo registrado en el GPS".

Sofía, consternada con lo ocurrido (Instagram).

"En ningún momento pensé en secuestrarla", afirmó, además de señalar que "es algo incoherente lo que dice. Estaba hablando con mis hijos".

Consultado sobre si tenía antecedentes penales, puntualizó: "No, nunca tuve nada". Y agregó: "Nunca me pasó una situación tan horrible".

Presentación ante la justicia

Gustavo aseguró que este martes va a presentarse en Fiscalía, donde pondría a disposición de los fiscales su teléfono para que se puedan extraer todos los audios de ese momento, como así también el GPS del vehículo.

No obstante, dijo entender la situación de la chica porque "hay muchos peligros en la calle y muchas situaciones de inseguridad. Nosotros también estamos expuestos a eso. Pero que no me escrache como lo hizo porque es la herramienta de trabajo de toda mi vida, me arruina la vida".

"Yo la entiendo pero entiéndanme a mí, no soy un secuestrador ni un pedófilo como están diciendo", argumentó en diálogo con El Tres TV, y sentenció: "Yo doy la cara, no tengo problema, no tengo de qué esconderme, soy un laburante".