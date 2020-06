Un joven de 25 años murió el último domingo a la madrugada en un confuso episodio, en medio de los festejos por el Día del Padre en una vivienda del barrio San Martín de la localidad santacruceña de Río Gallegos.

La víctima, Ronal Astudillo, fue asesinado de una puñalada que le asestó Facundo Asensio, el hermano de su pareja, en una casa ubicada en la calle Rubén Darío al 1100 de la citada ciudad.

El pasado sábado por la noche, Ronal había llegado a la casa de su cuñado junto a su pareja Florencia con el fin de disfrutar una linda velada con un pollo al disco y una buena cantidad de cervezas.

Todo transcurría con una tensa calma hasta que cerca de las 4 de la mañana, la joven le dijo a su pareja que estaba cansada y que se quería volver a su casa, que queda a sólo unas cuadras.

Ese pedido llevó a una discusión entre Ronal y Facundo, porque este último quería alargar la fiesta por varias horas más. La situación se fue poniendo cada vez más violenta y de la discusión pasaron a los golpes y ahí fue cuando el dueño de casa acuchilló a su cuñado por la espalda a la altura del tórax, con el arma blanca tipo Tramontina.

La tapa de La Opinión Austral con el homicidio del que hablan todos.

El herido dio unas vueltas por la casa e incluso pudo sacarse el cuchillo cuando ya estaba afuera de la casa. A unos metros, finalmente se desvaneció y cayó tumbado en la vereda. Según manifestaron los vecinos, la música en la casa estaba más alta de lo normal. "Siempre hacen jodas, pero no pasaba nada", indicaron algunos a La Opinión Austral.

Un patrullero llegó a los pocos minutos tras el llamado de Florencia y de inmediato, detuvo a Facundo, que no opuso ningún tipo de resistencia.

El lugar donde ocurrió el crimen.

El acusado pasó la noche en la Comisaría Sexta y durante esta jornada se espera que comparezca ante la jueza Valeria López Lestón por el delito de "homicidio simple".

Según se supo, la policía secuestró el cuchillo con el que Facundo mató a su cuñado y otros elementos de interés para la causa, como muestras de sangre encontradas en el lugar.

El conmovedor relato de la mujer de la víctima

Florencia habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre lo que vivió "Estábamos tomando, en un momento mi hermano no dejó que nos fuéramos y se desconocieron, y bueno".

"A Facundo no me dejaron verlo, me dijeron que quedó en la Sexta, mañana capaz", dijo la joven sobre la posibilidad de visitar a su hermano homicida. "Lo extraño, siento mucho dolor por todo esto, me quedé sola", expresó conmovida.