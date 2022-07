Un hombre de 29 años, identificado como Diego Sebastián Radio, fue detenido tras robar tarjetas de crédito y más de diez mil dólares en efectivo en un vuelo de Buenos Aires a Miami.

La detención del acusado que tiene domicilio en Morón y según la AFIP está registrado en rubros de venta de ropa y peluquería, a la vez que figura como ex empleado de una firma dedicada a la fabricación de equipo eléctrico, se produjo el martes en Estados Unidos por la US Customs and Border Patrol.

La tripulación del vuelo de la empresa American Airlines, el número 900 que partió de Ezeiza, fue clave para el arresto del sospechoso. Además, al hombre se le inició un proceso penal por el delito de robo de valores mayores a mil dólares en el condado de Miami-Dade, a cargo del fiscal Juan González.

Es que hubo testigos que reportaron que lo vieron comportarse de manera sospechosa, caminando por el pasillo central en repetidas ocasiones, sentado también en un asiento que no era el que se le había asignado. También había sido visto con una billetera de estilo femenino.

Ante todos estos indicios que resultaban sospechosos, el joven fue registrado, y ahí fue cuando le encontraron en su mochila el dinero -10,732 dólares en total-, las tarjetas de crédito y 14 mil pesos argentinos. Una pasajera damnificada reconoció las tarjetas como propias, su nombre estaban ahí, así como el efectivo. Radio llevaba las tarjetas en su bolsillo trasero.

Se cree que el robo habría sido cometido cuando el avión ya estaba en territorio internacional. Las víctimas fueron dos pasajeros que tenía cerca de su asiento.

La primera víctima, V.I, quien viajaba con su esposo, aseguró que una azafata le dijo que había observado actividades sospechosas y que registrara sus pertenencias para confirmar si algo faltaba. Al abrir su billetera, descubrió que todo el dinero que llevaba: 10,022 dólares y 13,800 pesos. La mujer reconoció al menos tres de los billetes en el fajo que cargaba Radio, ya que tenían una estampa especial.

La segunda víctima, G.A, sentada detrás de V.I, escuchó a la azafata y rápidamente revisó sus pertenencias, ahí fue cuando descubrió que su billetera estaba con el cierre bajo y que le faltaban las tarjetas, así como más de 700 dólares en efectivo y 520 pesos. Luego, reconoció las tarjetas.

Dichos testimonios surgieron en la declaración ante la Justicia de un agente especial de Homeland Security quien detalló cómo la tripulación de American Airlines dio la alerta y el proceso de registrar a Radio ya en territorio estadounidense, ante las reiteradas sospechas.