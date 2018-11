Un peluquero fue hallado este martes asesinado, con las manos atadas hacia la espalda y con signos de haber sido ahorcado con un toallón, en su casa de Rosario. El homicidio fue descubierto alrededor de las 9.30, en una vivienda situada en Buchanan al 300, del barrio La Florida, en la zona norte de Rosario.

La víctima fue identificada la policía como José Alberto Benítez (37), quien tenía su casa en la parte trasera del salón donde trabajaba como peluquero. Un cliente fue quien que denunció a la policía que el peluquero no había abierto el local, lo que le resultó extraño. Los efectivos ingresaron a la casa y encontraron el cuerpo de Benítez en la cocina, boca abajo, tirado en el piso con las manos atadas por la espalda y con signos de haber sido ahorcado con una toallón, que fue secuestrado de la escena del crimen, detallaron los voceros.

En el lugar no había desorden y las puertas y ventanas no fueron violentadas, añadieron los informantes. Por las evidencias registradas en la escena del crimen y la mecánica de la muerte los investigadores apuntan a un crimen cometido por alguien conocido de la víctima y no descartaban una venganza.

El hecho es investigado por la fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Marisol Fabbro, quien solicitó varias medidas, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios.