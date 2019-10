Una joven, de 24 años, fue hallada este miércoles asesinada a balazos en el pozo ciego de un aserradero de la localidad bonaerense de José C. Paz y por el femicidio fue detenido un empleado del lugar, quien habría ayudado a la ex pareja de la víctima a esconder el cuerpo.



El hecho fue descubierto este mediodía en un allanamiento realizado en un aserradero situado en la avenida Arturo Illia, a la altura de la Ruta 8, y Valentín Alsina, en el límite de los partidos José C. Paz y Pilar.



En el pozo ciego de la parte trasera del predio, junto a un galpón donde se vende leña, efectivos de la comisaría 2da. de José C. Paz, dependiente de la Jefatura Departamental Pilar, hallaron el cadáver de María Alejandra Martínez, de 24 años, el cual tenía un balazo en la cabeza y otro en el cuello.



A simple vista, los pesquisas advirtieron que Martínez había sido asesinada a balazos, que también presentaba una pierna fracturada y que llevaba algunos días fallecida, aunque se espera el resultado de la autopsia para establecer con precisión las causas, circunstancias y data de la muerte.



Según las fuentes, todo comenzó con la denuncia de una mujer que se presentó de manera espontánea en la comisaría mencionada para denunciar que sabía que en un aserradero de José C. Paz había habido una "fiesta" en la que habían asesinado a una mujer de nombre "María" y que el femicidio se había producido el jueves o viernes de la semana última.



La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Carlos Hermelo, quien ordenó el allanamiento de urgencia del lugar donde se halló el cadáver este mediodía.



La mujer aportó a los investigadores las identidades de dos sospechosos y tras una serie de tareas investigativas, la Policía logró ubicar y detener a uno de ellos, identificado como Alfredo Ezequiel Pucheta (40), quien trabajaba en el aserradero en el que fue hallado el cadáver.