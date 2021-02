El brutal femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura tiene un nuevo involucrado en carácter de cómplice. Se trata de Saúl Mellado, quien fue denunciado por amenazas por Valeria Navarro, hermana de la mujer que vivía con la joven asesinada.

El fiscal Fernando Rubio confirmó que el hombre “ya fue ubicado y se le va a recibir declaración” hoy mismo.

En las últimas horas, Valeria Navarro, hermana de Lucía (quien compartía vivienda con Guadalupe), reveló que ambas eran intimidadas y recibían constantes amenazas. La víctima, por parte de Bautista Quintriqueo, su asesino, y su hermana, de Saúl Mellado.

“Mi hermana estuvo anoche haciendo la denuncia en la comisaría (28 de Villa La Angostura) y luego también en la fiscalía hizo la denuncia”, sostuvo Navarro, quien cree su hermana se salvó de milagro de ser la segunda víctima en manos de Mellado y Quintriqueo.

Allegados y conocidos tanto de Guadalupe como de Lucía apuntaron desde un principio contra Mellado como el cómplice y como otro potencial femicida.

En tanto, Zulema Rodríguez de la Red de Mujeres habló sobre el caso que conmociona a Neuquén y afirmó que el femicida y el presunto amigo prófugo tienen relación. "Ambos son amigos y tenían denuncias por violencia de género, ambos querían matar a sus ex respectivas", explicó.

Guadalupe fue brutalmente asesinada por Bautista Quintriqueo, quien habría tenido un cómplice.

"El plan era entre los dos matar a las dos" y agregó que ambos tenían denuncias tanto de Guadalupe como de sus anteriores ex. “La violencia era de todo tipo", afirmó la titular de la organización.

"No funcionan los controles, se dan las órdenes de restricciones pero no se cumplen" advirtió Rodríguez. Asimismo, instó a los hombres a “comenzar a advertir este tipo de situaciones aunque sean amigos, familias o compañeros, no se puede seguir así".

Desde el Ministerio Público Fiscal ahora aguardan que las autoridades médicas del hospital de Villa La Angostura les den luz verde para avanzar con la imputación contra el femicida, mientras que adelantaron que solicitarán la prisión preventiva. También aguardan los resultados de la autopsia realizada en el cuerpo de Guadalupe.