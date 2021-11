El cuerpo de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que estaba desaparecido desde el lunes último en la ciudad de Corrientes, cuando se arrojó a las aguas mientras era perseguido por la policía, fue hallado este miércoles en el río Paraná, en cercanía de los astilleros.



El abogado que representanta a la familia Rosé, Hermindo González, confirmó el hallazgo del cuerpo del joven que era buscado por la Prefectura Naval y embarcaciones particulares.



Las circunstancias en las que el joven ingresó al agua junto a un amigo menor de edad, que logró salir, están plena investigación, ya que testigos afirmaron que antes de ello ambos fueron golpeados y perseguidos por la policía.



Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó que la desaparición del joven se produjo tras incidentes en la costanera, debajo del puente General Belgrano, la madrugada del pasado lunes, donde "actuaron efectivos de la Policía de Corrientes y no se labraron actuaciones".



Por tal motivo, señalaron las fuentes, "se trataría de un procedimiento irregular" respecto de la actuación policial.

El martes, el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, informó que tres funcionarios policiales fueron apartados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.



El cuerpo de Lautaro fue divisado esta mañana en el río por pescadores malloneros, quienes dieron aviso a efectivos de la Prefectura Naval Argentina, que lo retiraron de las aguas.



Los voceros precisaron el joven desapareció en la zona de la playa Arazaty, en la costanera de la Capital de Corrientes, y que su cuerpo fue encontrado en cercanías de los astilleros.



El abogado de la familia adelantó que solicitarán que la investigación del hecho la lleven adelante efectivos de fuerzas federales y que la causa sea caratulada "homicidio calificado".



"Necesitamos tener una garantía de transparencia", expresó González en declaraciones a Radio Dos, minutos después del hallazgo del cuerpo.

Y en este sentido, agregó que solicitarán "el abocamiento de las fuerzas federales, ya que está probado que hay tres miembros de la Policía (provincial) fueron separados de la función por el hecho".

Bronca y dolor de los familiares de Lautaro

Por su parte Luis, tío de Lautaro, dijo que esperan los resultados de la autopsia para saber si su sobrino fue golpeado o si tiene perdigones.



"El fiscal me pidió todas las fotos que tenga y y mis hermanos del cadáver. Me dicen que tenía heridas, estaba muy golpeado pero no se confirma si tenia balazos o no, puede que sean perdigones, no se sabe", dijo en declaraciones al canal C5N.

El episodio se inició la madrugada del lunes en la zona de la costanera correntina, donde " se generó un incidente e intervino personal de la Policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas y corridas", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

"Allí, Lautaro Rosé junto a un menor de edad que lo acompañaba, se arrojaron a las aguas del río Paraná”, añade el escrito, en el que aclara que "luego, el menor de edad salió del agua, pero no así Lautaro".



El fiscal Gustavo Robineau, que investiga el hecho, dijo a Télam que se trabaja "en la individualización de los efectivos policiales que intervinieron”.



Por su parte, la tía del joven fallecido, Natalia Rosé, manifestó antes de la aparición del cuerpo que el amigo de su sobrino "aseguró que fueron golpeados por la Policía", aunque "no quiere hablar más porque tiene miedo". Lo mismo había dicho ayer la madre de Lautaro, Juana Sotelo, quien aseguró a medios de prensa que el amigo le comentó que "fueron golpeados y perseguidos por la Policía, en medio de la noche”.