Michelle Denise Felker, la adolescente de 18 años cuyo paradero se desconocía desde hace seis días cuando salió de su casa en el partido bonaerense de José C. Paz, fue encontrada en buen estado de salud junto a su novio en la localidad de Tres de Febrero, informaron fuentes familiares y policiales.



"La policía me avisó cerca de la medianoche de ayer que encontraron a Michelle. Por suerte, está sana y a salvo", confirmó la tía de la adolescente, Gabriela.



Al parecer, Felker se comunicó por teléfono con su padre y le confesó "que se había ido por sus propios medios", por lo que la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Pilar, a cargo del operativo de búsqueda, rastreó la llamada y la encontró en una vivienda de la localidad bonaerense de Tres de Febrero, donde vive su novio.



Michelle Felker había sido vista por última vez el pasado domingo 18 de noviembre, cuando salió de su casa del barrio San Atilio, del partido de José C. Paz y, según había asegurado su hermano, "se subió a la parte de atrás de un auto Clio de color rojo".



Desde ese momento, su familia la buscó intensamente y radicó la denuncia por su paradero en la Comisaría 3ra. de José C. Paz el pasado miércoles 21