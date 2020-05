El ex intendente de la localidad misionera de Santiago de Liniers fue herido a balazos y su esposa fue asesinada al ser atacados en su casa, donde este jueves trabajaron peritos en busca de rastros para intentar determinar qué ocurrió, ya que los investigadores no descartan que haya sido un femicidio seguido por un intento de suicidio.



Según los investigadores, Faustina Antúnez (59) murió antes de que pudiera ser atendida en el hospital Samic de Eldorado, mientras que el ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfisd (56), fue trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad de Posadas.



El hecho fue descubierto esta madrugada en una casa del kilómetro 36 de la ruta provincial 17, en jurisdicción de Santiago de Liniers, del departamento misionero de Eldorado.



Según las primeras averiguaciones, familiares y allegados, quienes a su vez son vecinos, manifestaron a los investigadores que “escucharon” gritos y disparos y que al ingresar a la casa encontraron heridos a ambos integrantes del matrimonio.

.



Luego por “medios propios”, los familiares los trasladaron al hospital Samic de Eldorado, donde se conoció finalmente la muerte de la mujer, mientras que desde ese mismo centro asistencial, Schoenfisd fue derivado al hospital posadeño Ramón Madariaga por su estado crítico.



Por estas horas efectivos de la Unidad Regional III de Eldorado trabaja pericialmente en la casa donde ocurrió el hecho y busca establecer en qué circunstancias ambas víctimas recibieron los disparos.

“En el lugar no había signos de violencia, la casa no estaba dada vuelta, no falta nada –como ocurre en ocasión de robo-“, según trascendió de fuentes policiales, por lo que también “no se descartaba un hecho de violencia en el seno familiar y que podría tratarse de un femicidio con intento de suicidio”.