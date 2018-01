Perimetrado. El sector donde fue encontrado el cuerpo. (Gentileza La Capital / L. Vincenti.)

El cuerpo fue hallado sin vida en el parque Independencia en inmediaciones de la Dirección de Parques y Paseos.

Se presume que era un indigente que dormía en el lugar y que tendría entre 30 y 40 años. De acuerdo a los primeros testimonios obtenidos por el móvil de La Ocho, al lado del cuerpo había un adoquín o piedra de grandes dimensiones.

El lugar exacto donde apareció el cadáver es a pocos metros de la diagonal Dante Alighieri entre Moreno y Oroño. Se trata de un espacio verde que está entre el Museo de la Ciudad y los fondos de la Dirección de Parques y Paseos.

La Policía de Investigaciones trataba de identificar el cuerpo que fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia.



" Todas las noches hay gente durmiendo aquí "

Una mujer que vive frente al parque y que suele pasar por ese lugar dijo a La Ocho que "siempre se ven cosas extrañas como gente durmiendo o consumiendo alcohol. Suele haber policías cerca, pero no les pueden decir que no duerman allí. Son situaciones complicadas".

Y agregó: "Aquí, detrás de los árboles, todas las mañanas se ven colchones, ropa, es evidente que todas las noches hay gente durmiendo aquí".

"Yo no he isto peleas, pero no es muy agradable. Vienen a dormir, toman alcohol, dejan las botellas tiradas y queda un desastre porque dejan tirada todo tipo de cosas, las que te imagines", sostuvo la vecina.