Una mujer de 60 años fue encontrada asesinada y envuelta en una bolsa de nailon y un cubrecama en su casa del partido bonaerense de Pilar, y los investigadores descartaron que se haya tratado de un crimen en el marco de un robo, informaron este viernes fuentes policiales.



El hallazgo se produjo ayer por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Río Limay al 100, en la localidad de Presidente Derqui, en dicho partido del norte del conurbano, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Lucía Comelli.



Voceros policiales informaron que el hijo de la víctima, al no poder comunicarse con su madre, concurrió hasta su casa y junto a su sobrina violentó la puerta para poder ingresar, ya que no tenía llave de la misma.



Fue entonces que al dirigirse al dormitorio de la vivienda, encontraron el cadáver de Comelli tirado en el piso y envuelto con una bolsa de nailon y un cubrecama.

Por este motivo, dieron aviso de inmediato al 911 y al lugar concurrieron efectivos de la comisaría 2da. de Pilar, quienes constataron la muerte de la mujer.Al entrevistarse con el hijo de la víctima, el hombre de 39 años les refirió a los efectivos que había recibido recientemente amenazas contra su persona y su madre, aunque no se explayó en el motivo, informaron fuentes policiales.Por este testimonio, sumado a que no se encontró desorden en la casa, los pesquisas descartaron que se haya tratado de un crimen en el marco de un robo y continuaban investigando distintas hipótesis.En tanto, hasta el momento no se había podido determinar el tipo de lesiones que presentaba el cuerpo de Comelli, por lo que se aguardaba el resultado de la autopsia para determinar la mecánica de su muerte.Interviene en la causa la fiscal Paula Oyola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Descentralizada de Pilar, quien ordenó la presencia en la vivienda de personal de la Policía Científica, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.