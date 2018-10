En el country Banco Provincia de la localidad bonaerense de Moreno, barrio de Francisco Álvarez, los vecinos escucharon gritos y disparos. La gente escuchó gritos y disparos por lo que alertaron a la seguridad y policías.



Un grupo comando integrado por siete delincuentes vestidos de policías evadieron los controles de acceso y lograron entrar a robar. Su objetivo fue una casa de "una persona muy conocida", confirmó una vecina.



Una vez adentro, tomaron rehenes a los propietarios durante toda la noche. Adriana, que vive en el lugar, aseguró: "Nos pidieron que no saliéramos de nuestras casas. Es muy difícil, porque es un lugar donde yo duermo con las puertas abiertas, la camioneta abierta".



La seguridad del barrio privado debió pedir ayuda a otros countries cercanos para hacerse de refuerzos.



La Jefatura Departamental de Moreno no confirmó si pudieron encontrar a los delincuentes y una hipótesis no descarta que aún estén adentro del country ubicado entre la autopista y la Ruta 25.