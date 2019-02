El pasado fin de semana, un delincuente que ingresó a una peluquería simulando ser un cliente, intentó robar tras ser atendido.

Jorgelina Zalazar, quien está a cargo del comercio, le hizo frente y lo sacó a golpes para entregarlo a la Policía.

La violenta escena fue filmada por un testigo y el video se viralizó este fin de semana. La peluquera trans lo compartió en su perfil de Facebook, donde relató: "Este atrevido entró disimulando querer cortarse el cabello y después de lavarle la cabeza intentó robarme".

En las imágenes puede apreciarse como Jorgelina enfrenta al intruso y lo golpea mientras le recrimina: "¿Vos sos canchero?".

"Yo no soy como las otras maricas, yo soy la Jorgelina Zalazar, a mí me respetás", se oyó entre gritos. Luego, y mientras el malviviente es trasladado por el policía, le ordena: "Llevalo a la 11, ya me voy yo".

Si bien Zalazar ya era conocida, su popularidad creció a mediados de 2012 cuando se convirtió en la primera tucumana en solicitar el cambio se sexo y en obtener su nuevo documento.