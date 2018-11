El hecho ocurrió en la localidad de Pichanal.

Un hombre de 37 años fue detenido en la localidad de Pichanal, del norte salteño, tras ser sorprendido infraganti por su esposa en momentos en que abusaba de su hija, de 15 años, según informaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en la localidad de Pichanal, distante a 245 kilómetros de Salta Capital, en el departamento Orán, y la denuncia fue radicada por la madre de la víctima.



En la vivienda convivía la pareja y sus tres hijos, y el día de los hechos la mujer se fue a trabajar, mientras que los otros dos hijos no estaban.



La mujer volvió a la casa en forma imprevista y encontró a su pareja abusando de su hija, y cuando le planteó lo que sucedía, él se mostró ofuscado, tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse para que no llamaran a la Policía.



La fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, imputó al hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia.



Los voceros precisaron que la menor dijo que no era la primera vez que esto sucedía y que su padre la mantenía amenazada para que no revelara los abusos.