Una mujer de 32 años fue detenida acusada de envenenar y matar a su pareja con un anticongelante para autos. Es que en el marco de la investigación que se inició por la muerte del hombre, la policía encontró en el celular de la acusada, que días previos esta había buscado en Google “cómo matar con veneno”.

El caso tuvo lugar en Guaymallén, Mendoza.Todo comenzó a principios de febrero. La víctima, Rolando Ángel Aquino, de 35 años en los últimos días estaba descompuesto y vomitaba constantemente. Por este motivo, el 7 de febrero en pésimo estado de salud fue trasladado desde su casa ubicada en Villa Nueva, Guaymallén hacia una clínica privada.

Todos pensaban que su descompensación se debía a una supuesta enfermedad en la piel que Aquino atravesaba.

Tras agonizar por horas, su estado no mejoraba, y al día siguiente, murió. Sin embargo, su pareja identificada como Karen Leylen Oviedo no mostró tristeza. Además, cada vez que los investigadores intentaban indagar sobre el remedio que la mujer le había dado esta se contradecía, y sus respuestas eran sospechosas.

Es que en un primer momento, declaró que había comprado por una página de internet gotas para la piel, debido a que ambos tenían “manchas” en su cuerpo, y contó que ella había consumido “pocas gotas” pero que su esposo ingirió “mucho más”.

En ese contexto con más dudas que certezas, la fiscal de la causa, Claudia Ríos, comenzó una investigación por “averiguación de muerte” y ordenó hacer un registro en la casa, en donde comenzó a encontrar algunos datos sospcehosos.

No obstante, el informe forense reveló la causa de muerte del hombre y descubrieron que Oviedo había comprado días atrás un refrigerante para autos a través de una página de internet. El producto era, etilenglicol, un líquido que sirve para absorber el exceso de calor del motor.

Además, cuando le secuestraron el celular a la mujer encontraron búsquedas relacionadas a envenenamiento y otra que decía “cómo borrar el historial de búsqueda”.

En el marco de la investigación, una empleada declaró que Oviedo “obligaba a Aquino a tomar algo que él no quería“. Es más, hasta describió que la víctima le decía a su mujer: “Todo lo que me estás dando me cae mal”.

Según esta mujer, a los pocos minutos de que el hombre beba el líquido “comenzó con vómitos y se retiró de la casa”.

En este contexto, se desprendió de la instrucción que Oviedo le suministraba el líquido camuflado con jugo de naranja, a veces, con un gotero. Al no tener sabor, pasaba desapercibido y el estado de salud de Aquino comenzó a empeorar con el paso de los días hasta su fallecimiento.

A raíz de esto, la fiscal ordenó la detención de Oviedo y dispuso de una serie de allanamientos en el domicilio donde vivía la pareja. No obstante se secuestraron botellas, goteros y distintas sustancias que están siendo analizadas por expertos.

Oviedo está acusada de homicidio agravado por el vínculo y, será juzgada en un juicio por jurados. De ser hallada culpable, la única pena será la prisión perpetua.