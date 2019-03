Federico Espinoza y la madre de Bianca, Viviana Beatriz Roldán.

La tía de Bianca Godoy, la nena de cuatro años que murió el viernes último en la localidad bonaerense de Cañuelas como consecuencia de una serie de golpes recibidos y con lesiones compatibles con una violación, aseguró que la madre de la nena y su pareja "la golpeaban".



La mujer, Micaela Ibáñez, formuló esas declaraciones en la mañana de este lunes en diálogo con Crónica HD y sostuvo que para su hermana, Viviana Beatriz Roldán (25), y su concubino, Federico Sebastián Espinosa (23), quienes están detenidos por el crimen, "la nena era un estorbo y les molestaba".



"Desde que Viviana empezó a verse con Federico hace casi un año y medio se volvió muy mala, antes nos veíamos todo el tiempo, pero él no la dejaba juntarse con nadie de la familia y nos bloqueó de todos lados", contó.



Además, denunció que Espinosa "le hizo perder un embarazo a ella a los golpes" y que "vendía drogas", motivo por el cual se fueron a vivir lejos de la familia de Roldán: "Perdimos todo el contacto, no sabíamos dónde estaba y no vimos más a Bianca", dijo.



"Se notaba que Federico no la quería a la chiquita y que ella le tenía le tenía terror a él, tenía denuncias nuestras porque vimos cómo estaba golpeada, por eso quisimos pedirle la tenencia a la madre pero no quería saber nada", explicó la mujer.



La mujer comentó que el padre de la niña también había comenzado los trámites judiciales para solicitar su custodia, pero que "la Justicia no hizo nada a tiempo cuando esto se podría haber evitado".



"Estoy muy sorprendida, es algo de no creer y seguimos con la esperanza de levantarnos y que sea mentira", finalizó Micaela.



En tanto, el pasado domingo, tras el velorio y el entierro de los restos de Bianca en el cementerio municipal de Monte Grande, trascendió en las redes sociales que el próximo miércoles 6 de marzo familiares y vecinos llevarán a cabo una marcha hacia la comisaría 2da. de Máximo Paz a las 21 en reclamo de justicia.



Detalles del caso



El hecho se registró el pasado 1 de marzo cuando la pareja llevó a Bianca, que se encontraba desvanecida, a una sala de primeros auxilios de la localidad de Máximo Paz, donde el personal médico intentó resucitarla.



Al no poder revertir el cuadro, derivaron de urgencia a la niña al Hospital Ángel Marzetti de Cañuelas, donde ingresó fallecida.



En el lugar se presentaron policías de la mencionada comisaría y entrevistaron a la madre y su pareja, quienes aseguraron que la nena se había ahogado en una pileta y que por ese motivo la habían trasladado a la sala de primeros auxilios.



Sin embargo, al tomarle declaración al pediatra de guardia del sanatorio, éste manifestó que la niña tenía excoriaciones en el tórax y golpes en el rostro, tobillos y muñecas, y una herida en la región anal compatible con una violación.



La causa fue designada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Descentralizada de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo, quien ordenó la aprehensión de Roldán y de Espinosa y quedó a la espera de los resultados de la autopsia, por lo que hasta este mediodía el expediente permanecía caratulado como "averiguación de causales de muerte".