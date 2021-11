"El juicio contra Juan Darthés en Brasil será el 30 de noviembre vía zoom. En Buenos Aires se montará una fiscalía donde estaré yo y todos los testigos. Durará dos días, y es muy probable que el primero de diciembre ya tengamos la sentencia", dijo la actriz Thelma Fardini a diálogo con Marcela Coronel en "Mientras tanto" por Mucha Radio FM 94.7

"En lo personal tengo un desgaste muy grande luego de tres años de este proceso, y no creo que la sentencia vaya a cambiar mi realidad. Pero sí es muy importante sentar un precedente", sostiene Thelma que hizo publica la denuncia acompañada por Actrices Argentina.

"Me consta que mi nombre está un poco mal visto dentro del ambiente y hay producciones que no quieren trabajar conmigo por mi activismo", sostuvo.

"En mi deseo la actuación siempre está primero. Cuando todo esto haya pasado, espero poner la energía en mi profesión", agregó.

El juez va a tener que hacer la sesión de manera virtual porque es grupo de riesgo y no está yendo de forma presencial al juzgado de San Pablo.



"En Buenos Aires se va a montar una fiscalía donde voy a estar yo y todos los testigos.

Se ocupa la UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres), lo que para mí es tranquilizador. Ya sabemos que va a durar dos días, es muy probable por cómo funciona esto en Brasil, que es con mucha celeridad, que al segundo día ya tengamos el fallo", continúo Thelma.



"En Nicaragua si no está presencialmente, a la persona no se la puede juzgar. Tuvimos la suerte de Brasil tomara cartas en el asunto. Los tres países coincidieron, Argentina desde el Ministerio público fiscal enviaron pruebas, Nicaragua decidió acusarlo, y la acusación de Brasil fue contundente. Hemos logrado con este caso ir sentando un precedente, jurisprudencia. Ojalá tengamos un veredicto favorable el día de la audiencia", relató.

"Para mí siempre fue muy importante no exponer a los testigos. Del otro lado intentaron exponer a todo mi entorno. Para mí fue muy importante preservar a mi entorno y a los testigos del otro lado. En Brasil son muy reservados, para preservar la identidad de la víctima. Yo decido exponerme en forma pública. Hay algo que se llama sigilo en Brasil, yo trato de ser muy cuidadosa y respetuosa", explicó.



"La justicia tiene que ser modificada, es revictimizante y agotador los procesos a los que somos sometidas las víctimas o sobrevivientes. Si la sensación es que la justicia no hace nada y sigue la impunidad, es muy difícil decir que hay que denunciar. Si no parece que es algo intangible, que la justicia es algo divino que baja y hace o no hace justicia", considera la actriz.

"Solamente el 1% de los casos llegan a una sentencia firme. Es muy difícil, se genera una impunidad y eso da la falsa idea de que las denuncias son falsas. Sólo el 3% de las denuncias no son reales. Entonces hay 96% que quedan pululando en el sistema sin conseguir justicia.

Si no vas a la justicia, no te creemos, pero después dicen "veremos qué dice la justicia". Si tenés la suerte de poder ponerlo en palabras, estás 6 o 7 años tratando de sanar un hecho traumático. Yo tuve la suerte de tener un entorno que me acompañara", explica.