Celeste Belén Grippo Martinez tenía 27 años cuando fue asesinada el 29 de mayo de 2017 en Valentín Alsina. Estaba en la casa de su pareja, con quien vivía. Primero se dijo que era suicidio. Tras el cambio de fiscal se comenzó a investigar como femicidio. Hay un imputado. Pero en cinco años no hay nadie preso, ni la causa esta elevada juicio.

"Quien era su pareja Víctor Nosach no está detenido, está imputdao en la causa. El segundo fiscal que ingresó a la causa fue quien lo imputó y cambió la caratula a "femicidio en concurso con homicidio agravado con el vínculo", dice a Conica.com.ar Valeria Martinez la mamá de Celeste desde Santa Teresita donde vive.

"Las últimas personas que estuvieron con mi hija fueron su pareja y el hermano de él que vivía en planta baja. Al principio fueron testigos. Faltan los resultados de las pericias del arma que aún no estan los resultados. Dijeron que ella se suicidó, es imposible que ella se halla suicidado con el dedo gordo del pie, una fantasía rídicula", afirma la mamá.

"Después de cinco años hicieron un allanamiento en el departamento, habían modificado todo. A mi hija la encontaron en el vestidor, cuando ellos habían dicho que estaba en el baño. Nosotros pusimos peritos de parte. Pero después de tanto tiempo se perdieron muchas cosas", considera la mujer.

Celeste Belén Grippo Martinez tenía 27 años.

"Lo que yo digo es que en el lugar había mas personas y que la Justicia me tiene que investigar si hay o no cómplices", sostiene la mamá.

Segpun sabía la familia de la víctima, ellos a veces estaban bien y otras no. "Celeste había hecho denuncias, pero nosotros nos enteramos después de que sucedió todo. Mi hija fue verdugueada por él y por su hermano. Los dos juntos llegaron a pegarle. También de esto nos enteramos después", recuerda Valeria.

"Mi hija cuidaba a la familia, para ella era lo primero. Tal vez la presionan. Tenían cámaras en todo el departamento. Ellos decían que era por la inseguridad, la última vez que fui todo me pareció muy raro", sostiene.

A cinco años de la muerte de su hija "siento que nos siguen lastimando. Yo se que hay casos dificiles de resolver. Pero a este le falta investigación. Nosotros nos movimos mucho, aportamos mucha información a la causa. Siento que quieren tapar a la primer fiscal que les creyó y dijo que era suicidio", considera la mamá y agrega: "mi hija tenía proyectos, quería volver a venir a a vivir con nosostros, estudiar. Ella quiso volver al departemento a buscar a su perrita. Me dijo voy y vengo, me dijo. Nunca pensé que podía pasar algi así".

"Según el fiscal se necesita que esten las pericias finalizadas para deternerlo. En el medio una chica se comunicó con nosptros para decirnos que había sufrido violencia por parte de él, se sumó a la causa todo esto. Él formó una nueva pareja, vive con ella en el mismo departamento que mataron a mi hija. Es como que la muerte de mi hija es una muerte més y punto", se quiebra la mamá.

Valeria define a su hija como una mujer muy divertida, de muy buen carácter, muy solidaria, siempre preocupa por todos, "corría de un lado al otro para dar una mano".

De su pareja Celeste le decía: "El si esta solo conmigo es bueno, pero si está con la familia o los amigos y es otra persona".

"Después entendí que mi hija estaba con una persona muy conflictica, que se aprovechaba de su ternura, de su deseo de salir adelante, de formar una familia, era un deseo de ella pero no de él", considera la mamá.

"Es muy triste levantarte todos los días sin tener respuestas, es muy duro. Todavía no hicimos el duelo de mi hija, no podemos hablar del pasado. La extraño a horrorres, era mi gran compañera. Solo soñaba con estar bien. Todos los días me pregunto como puede ser que sigan libres, que sigan mintiendo, que les de la cara para todo", dice.

"Lo que se logró es gracias a nuestra abogada Luciana Sanchez con las peritas que llevó. Nos falta la investigacion de la fiscalía. Estamos pidiendo que nos convoquen a una reunion y que nos digan las últimas novedades y que se eleve a juicio de una vez", reclama la mamá que integra la organización Familiares Atravesados por el Femicidio.