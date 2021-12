La mamá de una nena que sufrió discriminación en el jardín N° 958 de La Plata dio a conocer su caso en las redes sociales. Hizo la denuncia penal.

"Empezamos a ver malestar en los nenes y la señorita empezó a darnos alertas de lo que estaba sucediendo en la escuela", explicó Débora Álvarez esta mañana en diálogo con Ya es hora, con Alejandro Bidart, por La Cielo 103.5.

.

La denunciante supo lo que ocurría con su hija de cinco años tras el alerta de una maestra. "Me dijo que Emilia (la vicedirectora) estaba diciéndole a Juana que tenía un ojo para un lado y otro para el otro, que era una virola y una bizca", relató la mujer.

Es que la nena sufre de astigmatismo, miopía y estrabismo, por lo que debió ser operada del ojo en marzo. Utiliza un lente intraocular y lleva anteojos. "No quiere saber nada de usarlos porque tiene vergüenza, está con tratamiento psicológico, es feo", dijo Débora.

"Padeció todo el año esas humillaciones por parte de los directivos", agregó la joven, y contó: "Mi hija me decía que no quería ir al jardín, inventaba enfermedades, me decía que tenía mucho sueño".

Al conocer la situación, un grupo de madres se reunió con los directivos, la inspectora y el equipo de psicopedagogos de la institución ubicada en 155 entre 44 y 45.

"No tuvimos ninguna respuesta, nos dijeron que era mentira, que no estaban al tanto de nada y la psicopedagoga nos dijo que los nenes inventaban, que estaban mintiendo", sostuvo.

.

El de Juana parecería no ser el único caso. Otra madre filmó a su hija, quien asiste al mismo jardín, diciéndole que tampoco quería ir más a clases porque "la directora es muy mala" y "quiere lastimar" a sus compañeros.

"Exigimos es la inmediata renuncia de estas dos docentes (la directora y la vice), para que ningún otro nene tenga que vivir asustado y discriminado dentro de un lugar donde tienen que educarlo", expresó Débora en sus redes sociales el día que dio a conocer la situación.