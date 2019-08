El barrio de Mataderos (sobre todo en la esquina avenida Emilio Castro y Miralla) se mostró conmovido por el brutal ataque de dos delincuentes a la efectivo de la Policía de la Ciudad, Karina Castillo, quien sufrió dos impactos de bala en su cabeza y los médicos del hospital Churruca luchan por salvar la vida de su ojo izquierdo, que sufrió las esquirlas de los proyectiles.

Consultada por Crónica, Laura comentó que "estaba cerca de las 22 de ayer escuchando los auriculares en casa, y de pronto, escuché dos ruidos fuertes, pero como vivo a metros de una avenida, pensé que eran autos o algo así. De pronto, mi papá salió y escuchamos gritos de conmoción y pedido de auxilio. Cuando salgo veo a la chica ensangrentada y tirada en el suelo, y un compañero que habia pedido una ambulancia para atenderla. A los tres minutos, vino una ambulancia y se la llevo al hospital Santojanni, y después nos enteramos que fue al Churruca".

Laura encontró a Castillo ensangrentada y tirada en el suelo (Rubén Paredes/Crónica).

La joven agregó que "no pude ver que pasó, pero algunos vecinos dicen que dos sujetos entraron por el pasaje Catania y le robaron a la oficial, que a esa hora tenía que ser relevada por otro oficial, porque había terminado su turno. A la policía no la conocía mucho, pero a la tarde estuve hablando con ella y me pareció amable, porque estaba sobre la calle Miralla de servicio, ya que la comisaría está a unas cuadras".

En la calle aún se pueden observar las huellas de los disparos (Rubén Paredes/Crónica).

A la hora de preguntarle sobre cómo es el barrio en el sentido de la inseguridad, la chica argumentó que "es una zona tranquila, donde cada tanto hay un hecho aislado, pero nunca algo de esta manera".