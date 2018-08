Este es el lugar en donde apareció el cuerpo de la joven asesinada.

El pasado martes Priscilia Paz, de 27 años, fue encontrada sin vida en un cañaveral. Esta situación tuvo lugar a nueve días de su desaparición. Los abogados sospechan que plantaron el cuerpo debido a que apareció donde horas antes habían rastrillado.



Tras los terribles hechos, y según medios locales, su padre, Pedro Paz, reveló que la chica estaba "desfigurada" a golpes. "La golpearon mal, estaba muy golpeada. Parecía como si la hubieran atado de las manos para poder castigarla".



Más tarde, le aseguró al diario La Gaceta que su hija: "Estaba desfigurada. Estos hijos de puta la desfiguraron. Cuando la vi, no la reconocí. Caí arrodillado del dolor de verla así".



Anteriormente, había dicho: "Mi nieto me pregunta por su mamá y yo sólo le puedo decir que está trabajando". "Me quitaron a mi hija, que era lo que más amaba en mi vida", concluyó.



Mientras se esperan las resultados de la autopsia, la cual determinará como murió, fuentes de la investigación sospechan que podría haberse tratado de una situación que comenzó con el robo del celular a la víctima, cuando bajó del colectivo mientras regresaba a su casa.



Por último, nueve personas, siete hombres y dos mujeres, fueron detenidas por el crimen.