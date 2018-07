Tras la polémica marcha anunciada para el martes en apoyo a Nahir Galarza, el padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado de dos balazos por la chica, hecho por el que fue condenada a cadena perpetua, está convencido de que lo mató deliberadamente.



Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado, se refirió a la condena a Galarza en el programa "La noche de Mirtha", unos días después de que se conociera la resolución judicial en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.



"Nosotros creemos que lo planeó todo, que fue premeditado, que lo llevó a un callejón sin salida donde no había nadie", señaló el hombre, y agregó que "el remisero tuvo mucho que ver porque si él no hubiese pasado por ahí, ella hubiese limpiado todo. Él cuando pasa ve que ella lo estaba ayudando, pero no. Estaba buscando el plomo. Si eso no se encontraba iba a ser muy difícil probarlo".



En tanto, bajo el lema "Te creemos porque sabemos" y con críticas a la "violencia heteropatriarcal" y al "heterocapitalismo", el grupo autodenominado "Todo presx es políticx" llamó a movilizarse el martes 10 de julio a las 18:30 a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en Suipacha 844, en el centro porteño. La convocatoria, además, cuenta con el visto bueno de la familia Galarza, que ayudó a su difusión.



El aviso de la marcha fue publicado en el blog de la organización apenas días después de que se conociera el fallo que condenó a cadena perpetua a la asesina de Pastorizzo. En el texto señalan que la marcha a favor de Galarza incluirá actividades como hacer pegatinas y una ronda de lectura de "te creemos porque sabemos. Cartas a Nahir".



"En los últimos seis meses, Nahir Galarza sufrió una autentica caza de brujas protagonizada por los medios de (in)comunicación, el Poder Judicial y la comúnmente denominada opinión pública", asegura el grupo, que sostiene que "se montó un auténtico show mediático con la intención de estigmatizarla exponiendo su intimidad, prácticas sexuales, videos, fotografías, testimonios de 'amigxs', pericias psiquiátricas y psicológicas que le realizaron, audios y mensajes de whatsapp, entre otros".



Además, resaltaron que Galarza recibió lo que muchos entienden como una "condena ejemplar" que pretende "aleccionar a lesbianas, travestis, trans, no binaries y mujeres que sufrimos a diario la violencia heteropatriarcal". Entre otras afirmaciones, dejan una advertencia: "Muerte al macho no es sólo una metáfora, el miedo va a cambiar de bando".